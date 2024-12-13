ФОТО. Впервые в карьере. Известно, кто стал лучшим тренером АПЛ в ноябре

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в ноябре, об этом пишет клубная пресс-служба лиги.

В прошлом месяце команда нидерландского специалиста одержала три победы в трех сыгранных матчах против «Брайтона» (2:1), «Астон Виллы» (2:0) и «Саутгемптона» (3:2).

Для Слота эта награда, как лучшему тренеру месяца в АПЛ, стала первой с того момента, как он возглавил «Ливерпуль».

В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом ноября в АПЛ.