ФОТО. Впервые в карьере. Известно, кто стал лучшим тренером АПЛ в ноябре
Арне Слот получил признание
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в ноябре, об этом пишет клубная пресс-служба лиги.
В прошлом месяце команда нидерландского специалиста одержала три победы в трех сыгранных матчах против «Брайтона» (2:1), «Астон Виллы» (2:0) и «Саутгемптона» (3:2).
Для Слота эта награда, как лучшему тренеру месяца в АПЛ, стала первой с того момента, как он возглавил «Ливерпуль».
В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 35 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом ноября в АПЛ.
December 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист может покинуть команду зимой
В целом рефери матча киевлян со своими обязанностями справился