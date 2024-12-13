У Гвардиолы серьезные проблемы со здоровьем после провала Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, как изменилось состояние его здоровья после провальных игр «горожан» во всех турнарах. Специалист заявил, что у него есть некоторые проблемы, и он начал плохо спать.

– У меня проблемы с кожей. Я должен принимать антигистаминные препараты в течение двух-трех лет. Ногти – да, я поработал с носом.

Я – человек, который иногда нервничает. ​Да. У меня бывают плохие дни, я много лажаю. Хамство заставляет меня нервничать. Теряю ли я иногда разум? Да.

– Как вы изменились по сравнению с прошлым?

– Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Мне всегда приходится есть легкую пищу. Только суп вечером.

Я – тот самый тренер, которым был 5 месяцев назад. Выигравший титул АПЛ. Я не противоречу своему настроению. Если мое настроение уродливо… Оно безобразное. Но я знаю, что это пройдет.

То же самое происходит, когда я очень счастлив. Я знаю, что это произойдет.

Иногда не нужно быть отличной командой, чтобы быть счастливым или наслаждаться, когда все идет хорошо. Сейчас ситуация, через которую мы проходим.

Сейчас нет тренеров, игроков или компаний, которые не прошли бы через один-два плохих месяца. Это может произойти. Как все может пойти похуже, похуже и похуже? Поражение, поражение, поражение. Что они сделают? Они отправят меня домой? Я уеду домой.

Что можно сделать в жизни? Принять это как обычное явление. Нужно принять это. Это жизнь. Жизнь не всегда идет так, как хочется.

– «Сити» сможет восстановить свою форму?

– В этом сезоне – я не знаю. Я искренне верю, что это будет сезон с большим трудом. Мы должны обрести стабильность. Но если мы выдержим, соперникам будет непросто противостоять нам, – сказал Гвардиола.

В настоящее время «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.