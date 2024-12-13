Проблемы со ставками. Ювентус может подписать скандального полузащитника

Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может стать игроком «Ювентуса», сообщает Fichajes.

В Турине опорника выделили как главную цель на ближайшие трансферные окна. Трудность в подписании Сандро имеется – финансовая составляющая. Зарплата итальянца в Англии составляет 9 миллионов евро в год, что довольно много для не самых богатых клубов итальянского чемпионата, потому «старая сеньора» может рассмотреть вариант с арендой Тонали. Итальянец почти полностью пропустил сезон 2023/24 из-за дисквалификации, наложенной за азартные игры.

«Милан »также желает вернуть итальянца в родной чемпионат.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет сына известного тренера.