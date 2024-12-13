Проблемы со ставками. Ювентус может подписать скандального полузащитника
Сандро Тонали может вернуться на родину
Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может стать игроком «Ювентуса», сообщает Fichajes.
В Турине опорника выделили как главную цель на ближайшие трансферные окна. Трудность в подписании Сандро имеется – финансовая составляющая. Зарплата итальянца в Англии составляет 9 миллионов евро в год, что довольно много для не самых богатых клубов итальянского чемпионата, потому «старая сеньора» может рассмотреть вариант с арендой Тонали. Итальянец почти полностью пропустил сезон 2023/24 из-за дисквалификации, наложенной за азартные игры.
«Милан »также желает вернуть итальянца в родной чемпионат.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет сына известного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде
Александр назвал лучшего боксера в истории