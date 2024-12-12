Только Ювентус. Туринский гранд полноценно подпишет сына известного тренера

Сын тренера «Порту» Сержиу Консейсау и португальский вингер «драконов», играющий в аренде за «Ювентус», Франсишку Консейсау останется в Турине.

Об этом заявил спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли. Клубы уже работают над финальным соглашением, игрок и его окружение хотят остаться в Турине. Аренда игрока действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Франсишку Консейсау провел 15 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Манчестер Сити».