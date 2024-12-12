Италия12 декабря 2024, 11:38 |
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Только Ювентус. Туринский гранд полноценно подпишет сына известного тренера
Франсишку Консейсау станет полноценным игроком итальянского клуба
12 декабря 2024, 11:38 |
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Сын тренера «Порту» Сержиу Консейсау и португальский вингер «драконов», играющий в аренде за «Ювентус», Франсишку Консейсау останется в Турине.
Об этом заявил спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли. Клубы уже работают над финальным соглашением, игрок и его окружение хотят остаться в Турине. Аренда игрока действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Франсишку Консейсау провел 15 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Манчестер Сити».
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