ФФУ/УАФ – 33. Воспоминание о времени, когда мы повернули не туда

Сегодня Украинская ассоциация футбола отмечает день своего рождения. 33. Именно 13 декабря 1991-го, через 12 дней после референдума о восстановлении Украинского государства, наши ведущие футбольные функционеры собрались в стенах Министерства молодежи, спорта и туризма на Эспланадной в Киеве, чтобы проголосовать за выход из Федерации футбола СССР и создать свою, независимую Федерацию. Это была заключительная фаза процесса, который был запущен вскоре после того, как парламент 24 августа того же года принял Акт о государственном суверенитете. Спустя считанные недели футбольные чиновники Украины задекларировали намерения отсоединиться от Москвы, в октябре состоялся визит Виктора Банникова в Швейцарию, в штаб-квартиру УЕФА, где заручился поддержкой тогдашнего руководителя организации Леннарта Йоханссона. А уже 13 декабря бывший голкипер киевского «Динамо» стал первым президентом независимой Федерации футбола.

Наших не очень готовых к таким историческим изменениям чиновников всех мастей несли по течению волны времени. Они бы, может, немного замедлились, зацепились за какой-то камень и отдохнули, но слишком уж стремительно оказалась стихия. Но на мель в этом стремительном потоке наши первые управленцы все же заходили. И хорошо, когда речь была о спорте, участии в соревнованиях в статусе независимых команд. Хуже, когда бывшие комсомольцы, оказавшиеся во главе государства, принимали судьбоносные для последующих поколений решения и подписывали Будапештский меморандум.

На этом фоне бесхребетность или покладистость спортивных деятелей выглядит мелочами. К примеру, тогдашний руководитель Госкомспорта и глава Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов объяснял через годы отсутствие принципиальной позиции по участию Украины в Олимпиаде-1992 в статусе независимой команды намерением пойти навстречу организаторам, не готовым к расширению состава участников. Отмазка, конечно, хорошая мина при плохой игре.

Как и откровенным дипломатическим фиаско футбольных функционеров, выглядела неспособность отстоять позиции Украины по участию в отборе к мундиалю-1994. Да, москали тогда имели существенное лобби в виде присутствия в должности вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова. Лобби, которое помогло им получить статус футбольной страны-правопреемницы СССР, а Украину и остальные бывшие страны-представительницы тюрьмы народов оставить не с чем. И зря, сборная союза на Евро-1988 была представлена ​​более, чем половиной украинских футболистов с тренером Лобановским во главе.

Виктор Банников и Евгений Котельников

Беда в том, что к власти на всех уровнях в Украине после обретения независимости пришли чиновники, имевшие менталитет провинциалов, привыкших к тому, что все важные решения принимает Москва, и от них ничего не зависит. Это были люди, которые, конечно, любили Украину. По-своему, специфически. Как жители села, заглядывающие в рот городу. Поэтому в эпоху великих преобразований они оказались не готовы к решительным шагам, которые могли существенно повлиять на будущее нашего государства. Леонид Кравчук тогда любил повторять мантру, что независимость нам досталась бескровно и что важно избегать конфликтов, чтобы войн дальше не было. Хотя время показало, что именно тогда, когда империя с пьяницей Ельциным во главе была слишком слабой, мы имели исторический шанс вылезти из-под ее влияния. Так же, как это сделали страны Балтии. Валерий Борзов всегда был кумиром украинской диаспоры за океаном, но при этом предпочитал, отстаивая национальные интересы, не вступать в споры с Самаранчем, старым испанцем во главе Международного олимпийского комитета, который еще со времен Олимпиады-1980 отмечался симпатиями к совку, и, несмотря на реакцию цивилизованного мира на вторжение в Афганистан, не решился отобрать Игры у Москвы. Потому и Украина дебютировала на Играх не в первый год после обретения независимости. А только в Лиллехаммере-1994.

Банников тоже декларировал отстаивание национальных интересов только дома. В то время Украина потеряла сразу одиннадцать талантливейших футболистов, которые начали выступать за россию. Александр Помазун, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Виктор Онопко, Андрей Канчельскис, Владислав Тернавский, Сергей Юран, Сергей Мамчур, Игорь Ледяхов, Сергей Щербаков, Владимир Татарчук… И это еще не учитываем рожденного в Питере Олега Саленко, идентифицирующего себя как украинца , а также этнического абхазца Ахрика Цвейбу, который перед тем, как дебютировать за россию, отыграл товарищеский матч в составе сборной Украины.

С молчаливого согласия тогдашних футбольных чиновников мы потеряли целое поколение футболистов, с которыми имели все шансы играть в финальных частях мирового и европейского форума. Нет, конечно, никто не собирается оправдывать мерзавцев наподобие Юрана, который свое предательское естество проявляет и поныне, поддерживая так называемую «эсвэо». Однако хорошо вспоминаются события тех времен, когда тренеры только пожимали плечами в ответ на вопрос, почему из английского «МанЮнайтед» не приглашается на товарищеские матчи в сборную Канчельскис, из испанского «Логроньеса» - Саленко, из португальских «Спортинга» и «Бенфики» - Щербаков и Юран. Сами футболисты говорили, что никто их играть за Украину не звал. Так ли это? Вполне вероятно, потому что не очень звали сначала из греческого «Олимпиакоса» Олега Протасова, а из шотландского «Рейнджерс» - Алексея Михайличенко и Олега Кузнецова. Только на первого москали уже не рассчитывали, а Алексей и Олег проявили принципиальную позицию, и предложение принять российское гражданство отклонили.

Говорят, что украинцы повернули не туда, когда на первых президентских выборах проголосовали не за диссидента и патриота Вячеслава Черновола, а за старого коммуниста Кравчука. Ибо банально побоялись решительных перемен и предпочли теплую ванночку вместо революционных реформ.

В тогдашней футбольной среде своего Черновола, конечно, не было. Для тех времен Банников выглядел фигурой самой оптимальной. Технократ, развивавший независимый футбол на том уровне, на котором ему позволяли управленческие навыки. Возможно, с другим руководителем во главе государства более решительно обращался бы и Виктор Максимович. Однако через небольшой промежуток времени, когда Банникова во главе ФФУ заменил будущий премьер-министр Пустовойтенко, футбол в Украине превратился в инструмент государственной политики. Политики, которая долгое время, фактически, до начала российского вторжения на украинские земли в 2014-м имела четкий или скрытый пророссийский вектор. В конце концов, после 2014-го тоже. Иначе не поддерживал бы украинец Суркис в статусе вице-президента УЕФА кандидатуры рф на право проведения мундиаля-2018.

С Днем рождения, ФФУ/УАФ! Надеемся, теперь ты наконец-то украинская.

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