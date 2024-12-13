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  4. Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу
Италия
13 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:23
393
0

Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу

Садио Мане может стать игроком «Интера»

13 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:23
393
0
Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане может вернуться в Европу, сообщает FC Inter News.

По информации источника, миланский «Интер» заинтересован в подписании 32-летнего футболиста, ибо верит, что он может вновь заиграть на топовом уровне. В клубе готовы вернуть футболиста назад в европейский футбол.

Мане перешел в чемпионат Саудовской Аравии летом 2023-го года, покинув мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» подарил Криштиану Роналду новый суперкар.

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Данііл Киріяка Источник: FC Inter News
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