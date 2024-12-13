Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу

Сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане может вернуться в Европу, сообщает FC Inter News.

По информации источника, миланский «Интер» заинтересован в подписании 32-летнего футболиста, ибо верит, что он может вновь заиграть на топовом уровне. В клубе готовы вернуть футболиста назад в европейский футбол.

Мане перешел в чемпионат Саудовской Аравии летом 2023-го года, покинув мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» подарил Криштиану Роналду новый суперкар.