Италия13 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:23
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Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу
Садио Мане может стать игроком «Интера»
13 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:23
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Сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане может вернуться в Европу, сообщает FC Inter News.
По информации источника, миланский «Интер» заинтересован в подписании 32-летнего футболиста, ибо верит, что он может вновь заиграть на топовом уровне. В клубе готовы вернуть футболиста назад в европейский футбол.
Мане перешел в чемпионат Саудовской Аравии летом 2023-го года, покинув мюнхенскую «Баварию».
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» подарил Криштиану Роналду новый суперкар.
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