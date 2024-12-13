Доверие. В Челси определились с основным вратарем

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что не планирует менять основного вратаря команды:

«Идея не в том, чтобы менять вратаря, мы доверяем Роберту».

«Но и в этом случае у нас есть два кипера, которые оба хороши. Пока они поддерживают один и тот же уровень, нас это устраивает».

В текущем сезоне Роберт Санчес провел 11 матчей на клубном уровне, из которых 3 – сухих.

Ранее сообщалось, что «Челси» возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций.