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Англия
13 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:43
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0

Доверие. В Челси определились с основным вратарем

Роберт Санчес продолжит быть первым номером

13 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:43
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0
Доверие. В Челси определились с основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что не планирует менять основного вратаря команды:

«Идея не в том, чтобы менять вратаря, мы доверяем Роберту».

«Но и в этом случае у нас есть два кипера, которые оба хороши. Пока они поддерживают один и тот же уровень, нас это устраивает».

В текущем сезоне Роберт Санчес провел 11 матчей на клубном уровне, из которых 3 – сухих.

Ранее сообщалось, что «Челси» возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций.

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Роберт Санчес Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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