Англия13 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:43
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Доверие. В Челси определились с основным вратарем
Роберт Санчес продолжит быть первым номером
13 декабря 2024, 23:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 23:43
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Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что не планирует менять основного вратаря команды:
«Идея не в том, чтобы менять вратаря, мы доверяем Роберту».
«Но и в этом случае у нас есть два кипера, которые оба хороши. Пока они поддерживают один и тот же уровень, нас это устраивает».
В текущем сезоне Роберт Санчес провел 11 матчей на клубном уровне, из которых 3 – сухих.
Ранее сообщалось, что «Челси» возглавляет турнирную таблицу Лиги конференций.
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