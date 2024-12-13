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  4. Мороз. Экс-вратарь Динамо рассказал, почему Фран Соль не заиграл в Киеве
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 19:22 |
971
0

Мороз. Экс-вратарь Динамо рассказал, почему Фран Соль не заиграл в Киеве

Денис Бойко считает, что всему виной стала травма

13 декабря 2024, 19:22 |
971
0
Мороз. Экс-вратарь Динамо рассказал, почему Фран Соль не заиграл в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

Экс-вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал о том. что помешало заиграть в Украине испанскому нападающему Франу Солю:

«Я помню мы играли в Чернигове с Десной. Фран Соль набрал неплохую форму. Там было холодно, там еще стадион продувается полностью. По краям есть какие-то трибуны, а за воротами с одной и второй стороны нет ничего.

Когда есть ветер и холодно, температура, которая например -5°С, при этом ветре превращается в -10°С, -12°С. У Фран Соля была борьба, он приземлился и приземлился очень неудачно на очень жесткий газон и у него была травма плеча, которая выбила его на два-три месяца из обоймы»

«После этой травмы, кстати, у Франа не пошло дальше в Динамо, потому что, в принципе, когда он приехал, он набрал неплохую форму, забивал, выходил в старте постоянно. Именно после этой травмы не пошла его карьера так скажем, в Динамо».

Ранее сообщалось, что Денис Бойко прокомментировал жребий квалификации к чемпионату мира.

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Денис Бойко Фран Соль Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Данііл Киріяка Источник: УПЛ-ТВ
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