«Адаптироваться». Дешам – про жеребьевку квалификации на чемпионат мира

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жребия квалификации к чемпионату мира 2026:

«Мы знаем немного больше, но все еще не знаем всего. Сложно понять жеребьевку. Меньшая видимость, но ключевое слово – адаптироваться»

Дешам также заявил, что не особо хочет играть против Хорватии, ибо от результата зависит окажется его команда в группе из 4 или 5 участников: «Это будет иметь влияние, но более проблематичным является мониторинг этих команд, поскольку для разведки наших потенциальных соперников понадобится много людей».

В случае, если сборная Франции одолеет сборную Хорватии в матче 1/4 Лиги наций, то действующие вице-чемпионы мира присоединятся к группе, где их ждет Украина, Исландия и Азербайджан. Если в это матче победят хорваты, то французы попадут в группу с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром.

Ранее стало известно, чем закончился конфликт Мбаппе и Дешама.