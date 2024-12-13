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  4. «Адаптироваться». Дешам – про жеребьевку квалификации на чемпионат мира
Чемпионат мира
13 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:12
442
0

«Адаптироваться». Дешам – про жеребьевку квалификации на чемпионат мира

Дидье Дешам озадачен после результатов жеребьевки квалификации к мундиалю

13 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:12
442
0
«Адаптироваться». Дешам – про жеребьевку квалификации на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жребия квалификации к чемпионату мира 2026:

«Мы знаем немного больше, но все еще не знаем всего. Сложно понять жеребьевку. Меньшая видимость, но ключевое слово – адаптироваться»

Дешам также заявил, что не особо хочет играть против Хорватии, ибо от результата зависит окажется его команда в группе из 4 или 5 участников: «Это будет иметь влияние, но более проблематичным является мониторинг этих команд, поскольку для разведки наших потенциальных соперников понадобится много людей».

В случае, если сборная Франции одолеет сборную Хорватии в матче 1/4 Лиги наций, то действующие вице-чемпионы мира присоединятся к группе, где их ждет Украина, Исландия и Азербайджан. Если в это матче победят хорваты, то французы попадут в группу с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром.

Ранее стало известно, чем закончился конфликт Мбаппе и Дешама.

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Данііл Киріяка Источник: Footboom
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