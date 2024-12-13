«Адаптироваться». Дешам – про жеребьевку квалификации на чемпионат мира
Дидье Дешам озадачен после результатов жеребьевки квалификации к мундиалю
Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жребия квалификации к чемпионату мира 2026:
«Мы знаем немного больше, но все еще не знаем всего. Сложно понять жеребьевку. Меньшая видимость, но ключевое слово – адаптироваться»
Дешам также заявил, что не особо хочет играть против Хорватии, ибо от результата зависит окажется его команда в группе из 4 или 5 участников: «Это будет иметь влияние, но более проблематичным является мониторинг этих команд, поскольку для разведки наших потенциальных соперников понадобится много людей».
В случае, если сборная Франции одолеет сборную Хорватии в матче 1/4 Лиги наций, то действующие вице-чемпионы мира присоединятся к группе, где их ждет Украина, Исландия и Азербайджан. Если в это матче победят хорваты, то французы попадут в группу с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром.
Ранее стало известно, чем закончился конфликт Мбаппе и Дешама.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец назвал главную ошибку в бою с Усиком
Команды встречаются в матче 17-го тура УПЛ