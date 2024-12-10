«Быть капитаном – большая честь». Чем закончится конфликт Мбаппе и Дешама?
Президент федерации футбола Франции прокомментировал скандал в национальной сборной
Президент федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал конфликт в национальной сборной между главным тренером Дидье Дешамом и футболистом Килианом Мбаппе:
«Килиан должен проявить инициативу и поговорить с Дидье. Следующий матч сборная проведет в марте 2025 года. Это будет четвертьфинал Лиги наций против Хорватии. Накануне такого важного матча Мбаппе и Дешам должны уладить все проблемы.
Быть капитаном сборной – большая честь. Это не должно вызывать сомнения или вопросы. Если они не могут договориться, я готов поехать к ним и мы втроем обсудим выход из этой ситуации», – заявил Диалло.
Ранее сообщалось, что Дешам не вызвал Мбаппе в сборную из-за неудовлетворительной формы игрока.
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