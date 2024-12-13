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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 18:35 |
2268
3

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо покинул клуб и переехал в США. Все из-за войны

Брайан Себальос стал игроком «Нью-Ингленд Революшн»

13 декабря 2024, 18:35 |
2268
3
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо покинул клуб и переехал в США. Все из-за войны
Нью-Инглэнд Революшн. Брайан Себальос

Новичок «Динамо» Брайан Себальос официально покинул киевский клуб.

Себальос, который должен был выступать на правах аренды за «Динамо» до конца года, досрочно разорвал с киевлянами отношения. Колумбийский центрбек стал игроком американского клуба MLS «Нью-Ингленд Революшн». Американский клуб выкупил у бразильской «Форталезы» Себальоса и заключил с ним контракт до 2027 года с опцией продления еще на год.

Брайан Себальос сыграл 4 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.

Ранее сообщалось, что Себальос воспользовался правилом ФИФА Annexe 7, согласно которому иностранные футболисты в одностороннем порядке могут приостанавливать срок действия соглашений из-за войны.

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Нью-Инглэнд Революшн Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта трансферы УПЛ Брайан Себальос
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Khafre
Шановні колеги-болільники великого Динамо, підкажіть як ви боретеся з опіками в анальному отворі після вчорашнього сосьєдада? А то щось ніяк не проходить(
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Iigor6583
 Цей лузер не потрібний. Там своїх ледарів бездариних вистачає.
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