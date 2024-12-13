ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо покинул клуб и переехал в США. Все из-за войны

Новичок «Динамо» Брайан Себальос официально покинул киевский клуб.

Себальос, который должен был выступать на правах аренды за «Динамо» до конца года, досрочно разорвал с киевлянами отношения. Колумбийский центрбек стал игроком американского клуба MLS «Нью-Ингленд Революшн». Американский клуб выкупил у бразильской «Форталезы» Себальоса и заключил с ним контракт до 2027 года с опцией продления еще на год.

Брайан Себальос сыграл 4 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.

Ранее сообщалось, что Себальос воспользовался правилом ФИФА Annexe 7, согласно которому иностранные футболисты в одностороннем порядке могут приостанавливать срок действия соглашений из-за войны.