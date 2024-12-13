ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо покинул клуб и переехал в США. Все из-за войны
Брайан Себальос стал игроком «Нью-Ингленд Революшн»
Новичок «Динамо» Брайан Себальос официально покинул киевский клуб.
Себальос, который должен был выступать на правах аренды за «Динамо» до конца года, досрочно разорвал с киевлянами отношения. Колумбийский центрбек стал игроком американского клуба MLS «Нью-Ингленд Революшн». Американский клуб выкупил у бразильской «Форталезы» Себальоса и заключил с ним контракт до 2027 года с опцией продления еще на год.
Брайан Себальос сыграл 4 неполных матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился 1 голом.
Ранее сообщалось, что Себальос воспользовался правилом ФИФА Annexe 7, согласно которому иностранные футболисты в одностороннем порядке могут приостанавливать срок действия соглашений из-за войны.
¡Bienvenido, 𝑩𝒓𝒂𝒚𝒂𝒏 𝑪𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔! 🇨🇴— New England Revolution (@NERevolution) December 13, 2024
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