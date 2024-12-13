Англия13 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:16
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Стало известно, сыграет ли Зинченко против Миколенко в ближайшем матче АПЛ
Александр Зинченко страдает от мышечной травмы
13 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:16
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Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу травмы игроков своих игроков. Коуч рассказал и о травме Александра Зинченко:
«Есть вероятность, что он (прим. – Габриэл) сыграет, он тренировался сегодня. Калафьори еще не готов. Александр Зинченко также не вернется на футбольное поле завтра».
Матч 16-го тура АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном» Миколенко состоится в субботу, 14 декабря, в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть «Арсенал».
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