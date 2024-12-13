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Англия
13 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:16
470
0

Стало известно, сыграет ли Зинченко против Миколенко в ближайшем матче АПЛ

Александр Зинченко страдает от мышечной травмы

13 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:16
470
0
Стало известно, сыграет ли Зинченко против Миколенко в ближайшем матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу травмы игроков своих игроков. Коуч рассказал и о травме Александра Зинченко:

«Есть вероятность, что он (прим. – Габриэл) сыграет, он тренировался сегодня. Калафьори еще не готов. Александр Зинченко также не вернется на футбольное поле завтра».

Матч 16-го тура АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном» Миколенко состоится в субботу, 14 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть «Арсенал».

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Данііл Киріяка Источник: Daily Express
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