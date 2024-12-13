Стало известно, сыграет ли Зинченко против Миколенко в ближайшем матче АПЛ

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу травмы игроков своих игроков. Коуч рассказал и о травме Александра Зинченко:

«Есть вероятность, что он (прим. – Габриэл) сыграет, он тренировался сегодня. Калафьори еще не готов. Александр Зинченко также не вернется на футбольное поле завтра».

Матч 16-го тура АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном» Миколенко состоится в субботу, 14 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Зинченко может покинуть «Арсенал».