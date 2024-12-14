Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Участник Лиги чемпионов нацелился на трансфер звездного украинца за €65 млн
Англия
14 декабря 2024, 02:08 |
185
0

Участник Лиги чемпионов нацелился на трансфер звездного украинца за €65 млн

«Астон Вилла» хочет приобрести Судакова

14 декабря 2024, 02:08 |
185
0
Участник Лиги чемпионов нацелился на трансфер звездного украинца за €65 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Большой интерес к украинцу есть от клубов АПЛ. В гонку за подписание Судакова включилась английская «Астон Вилла», которая достаточно успешно выступает в этом сезоне Лиги чемпионов. Отмечается, что «Шахтер» требует за Судакова 65 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 22 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

По теме:
Тренер Саутгемптона жестко ответил на попытку МЮ подписать их игрока
Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу
На руку Ман Юнайтед. Реал выпал из гонки за звездного защитника
трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Серии A Георгий Судаков Астон Вилла
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот почему Мбаппе так плох в Реале – всё дело в девушке
Футбол | 14 декабря 2024, 02:26 0
ФОТО. Вот почему Мбаппе так плох в Реале – всё дело в девушке
ФОТО. Вот почему Мбаппе так плох в Реале – всё дело в девушке

Футбольные фанаты раскрыли причину слабой игры французского нападающего

«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13 декабря 2024, 13:55 10
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы

В целом рефери матча киевлян со своими обязанностями справился

Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Футбол | 13.12.2024, 19:09
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Футбол | 13.12.2024, 07:50
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13.12.2024, 21:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
12.12.2024, 03:52 1
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 101
Футбол
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
12.12.2024, 08:37 9
Футбол
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 363
Футбол
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем