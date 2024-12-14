Участник Лиги чемпионов нацелился на трансфер звездного украинца за €65 млн

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Большой интерес к украинцу есть от клубов АПЛ. В гонку за подписание Судакова включилась английская «Астон Вилла», которая достаточно успешно выступает в этом сезоне Лиги чемпионов. Отмечается, что «Шахтер» требует за Судакова 65 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 22 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.