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  4. Вавринка и другие. Известно, кто получил wild card на Australian Open
Australian Open
13 декабря 2024, 15:17 |
35
0

Вавринка и другие. Известно, кто получил wild card на Australian Open

Организаторы турнира раздали 9 пригласительных

13 декабря 2024, 15:17 |
35
0
Вавринка и другие. Известно, кто получил wild card на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Организаторы Australian Open определили девять спортсменов, которые получат «wild card» на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису.

По сообщению пресс-службы турнира, организаторы раздали приглашение австралийским теннисистам и именитому швейцарцу Стэну Вавринке, который стал триумфатором турнира в 2014 году, обыграв в финале Рафаэля Надаля.

"Я невероятно благодарен за то, что получил wildcard на Открытый чемпионат Австралии 2025 года", - сказал 39-летний Вавринка. «Мельбурн занимает особое место в моем сердце – именно здесь я выиграл свой первый турнир Grand Slam, и это одна из самых больших вершин в моей карьере. Город, люди, страстные болельщики и атмосфера делают Открытый чемпионат Австралии таким особенным для меня, и я с нетерпением жду возвращения на корт в Мельбурне», - добавил он.

Владельцы «wild card» на Australian Open:

  • Стен Вавринка (Швейцария)
  • Тристан Скулкейт (Австралия)
  • Джеймс Маккаби (Австралия)
  • Ли Ту (Австралия)
  • Дарья Севилл (Австралия)
  • Айла Томлянович (Австралия)
  • Талия Гибсон (Австралия)
  • Майя Джоинт (Австралия)
  • Эмерсон Джонс (Австралия)
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Стэн Вавринка Australian Open Дарья Сэвилл (Гаврилова) Айла Томлянович
Олег Вахоцкий Источник: Australian Open
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