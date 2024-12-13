Вавринка и другие. Известно, кто получил wild card на Australian Open
Организаторы турнира раздали 9 пригласительных
Организаторы Australian Open определили девять спортсменов, которые получат «wild card» на матче Открытого чемпионата Австралии по теннису.
По сообщению пресс-службы турнира, организаторы раздали приглашение австралийским теннисистам и именитому швейцарцу Стэну Вавринке, который стал триумфатором турнира в 2014 году, обыграв в финале Рафаэля Надаля.
"Я невероятно благодарен за то, что получил wildcard на Открытый чемпионат Австралии 2025 года", - сказал 39-летний Вавринка. «Мельбурн занимает особое место в моем сердце – именно здесь я выиграл свой первый турнир Grand Slam, и это одна из самых больших вершин в моей карьере. Город, люди, страстные болельщики и атмосфера делают Открытый чемпионат Австралии таким особенным для меня, и я с нетерпением жду возвращения на корт в Мельбурне», - добавил он.
Владельцы «wild card» на Australian Open:
- Стен Вавринка (Швейцария)
- Тристан Скулкейт (Австралия)
- Джеймс Маккаби (Австралия)
- Ли Ту (Австралия)
- Дарья Севилл (Австралия)
- Айла Томлянович (Австралия)
- Талия Гибсон (Австралия)
- Майя Джоинт (Австралия)
- Эмерсон Джонс (Австралия)
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