«Пропустил много голов». Буффон обратился к Шевченко

Бывший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-й годовщиной получения «Золотого Мяча».

«Золотому мячу» нашего друга Шевы исполнилось 20 лет! И поскольку я также помогал его выиграть, пропустив многие головы от Шевы, я хочу присоединиться и поздравить его», – сказал Буффон.

Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступая за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.

Ранее Буффон объяснил, почему не покинул «Ювентус» даже когда команда выступала в итальянской Серии B.