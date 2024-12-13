Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пропустил много голов». Буффон обратился к Шевченко
Италия
13 декабря 2024, 20:23 |
624
1

«Пропустил много голов». Буффон обратился к Шевченко

Бывший голкипер «Ювентуса» поздравил Андрея Шевченко

13 декабря 2024, 20:23 |
624
1
«Пропустил много голов». Буффон обратился к Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Бывший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-й годовщиной получения «Золотого Мяча».

«Золотому мячу» нашего друга Шевы исполнилось 20 лет! И поскольку я также помогал его выиграть, пропустив многие головы от Шевы, я хочу присоединиться и поздравить его», – сказал Буффон.

Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступая за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.

Ранее Буффон объяснил, почему не покинул «Ювентус» даже когда команда выступала в итальянской Серии B.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана
«Поздравляю тебя, Шева!» Ребров обратился к нынешнему главе УАФ
Александр УСИК: «Шева! Шева! Шева! Ауф, ауф! Вот так!»
Джанлуиджи Буффон Андрей Шевченко Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Футбол | 13 декабря 2024, 09:11 6
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси

Следующим обладателем награды должен стать Эрлинг Холанд

ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма
Футбол | 13 декабря 2024, 13:31 14
ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма
ФОТО. Очередной зашкварь. ФИФА показала карту Украины без Крыма

Международная футбольная организация продолжает пробивать дно

Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Футбол | 13.12.2024, 13:54
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Футбол | 13.12.2024, 19:09
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Подарок собственными руками. Левый Берег обыграл Ворсклу в Полтаве
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Бокс | 13.12.2024, 08:30
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Гарне привітання! Шева забивав найкращим. Буффону взагалі забив мабуть найважливіші мячі в карєрі. Один найкрасивіший і всім відомий пенальті
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 6
Другие виды
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 363
Футбол
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 4
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
12.12.2024, 03:52 1
Футбол
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем