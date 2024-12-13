«Пропустил много голов». Буффон обратился к Шевченко
Бывший голкипер «Ювентуса» поздравил Андрея Шевченко
Бывший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поздравил легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко с 20-й годовщиной получения «Золотого Мяча».
«Золотому мячу» нашего друга Шевы исполнилось 20 лет! И поскольку я также помогал его выиграть, пропустив многие головы от Шевы, я хочу присоединиться и поздравить его», – сказал Буффон.
Андрей Шевченко завоевал «Золотой Мяч» в 2004 году, успешно выступая за итальянский «Милан». В настоящее время Андрей Николаевич возглавляет УАФ.
Ранее Буффон объяснил, почему не покинул «Ювентус» даже когда команда выступала в итальянской Серии B.
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