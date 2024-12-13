ВИДЕО. Удивили поведением. Какая атмосфера в ЛНЗ после увольнения Карраско

Футболисты черкасского ЛНЗ активно готовятся к матчу 17-го тура Украинской Премьер-лиги, где сойдутся с одним из лидеров национального чемпионата – «Александрией» Руслана Ротаня.

Пресс-служба «фиолетовых» показала подготовительный процесс команды. Футболисты провели тренировку в отличном настроении: играли в снежки, шутили и много смеялись.

«Пусть идет снег (Let It Snow)», – говорится в сообщении «фиолетовых» в Instagram.

Руководство ЛНЗ уволило испанского специалиста за неудовлетворительные результаты. По официальной информации, на игру против «Александрии» команду выведет Андрей Дикань.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Матч «Александрия» – ЛНЗ запланирован на субботу, 14 декабря. Старт встречи ожидается в 13:00 по киевскому времени.