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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 17:27 |
504
0

ВИДЕО. Удивили поведением. Какая атмосфера в ЛНЗ после увольнения Карраско

Черкасский клуб готовится к матчу 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 17:27 |
504
0
ВИДЕО. Удивили поведением. Какая атмосфера в ЛНЗ после увольнения Карраско
ФК ЛНЗ

Футболисты черкасского ЛНЗ активно готовятся к матчу 17-го тура Украинской Премьер-лиги, где сойдутся с одним из лидеров национального чемпионата – «Александрией» Руслана Ротаня.

Пресс-служба «фиолетовых» показала подготовительный процесс команды. Футболисты провели тренировку в отличном настроении: играли в снежки, шутили и много смеялись.

«Пусть идет снег (Let It Snow)», – говорится в сообщении «фиолетовых» в Instagram.

Руководство ЛНЗ уволило испанского специалиста за неудовлетворительные результаты. По официальной информации, на игру против «Александрии» команду выведет Андрей Дикань.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Матч «Александрия» – ЛНЗ запланирован на субботу, 14 декабря. Старт встречи ожидается в 13:00 по киевскому времени.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Дикань Андрес Карраско Александрия Александрия - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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