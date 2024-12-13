Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 12:26 |
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«Ротань играет в футбол будущего». Футболист ЛНЗ оценил работу тренера
Артур Авагимян прокомментировал предстоящий матч «Александрия» – ЛНЗ
13 декабря 2024, 12:26 |
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14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и ЛНЗ (Черкассы).
Накануне поединка футболист черкасского клуба Артур Авагимян оценил работу тренера соперников Руслана Ротаня:
– Опиши Руслана Ротаня как тренера.
– У него свежий взгляд и он играет в футбол будущего. Похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер.
«Александрия» набрала 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. ЛНЗ разместился на десятой позиции – в активе клуба 18 очков.
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так что я не знаю при чем там де дзерби и "футбол будущего"
просто в УПЛ дворовий рівень чемпіонату тому нп цьому фоні поки що Олександрія щось показує.
Якщо вийдуть в евро турнір то одразу обісруться як усі наші команди.