Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ротань играет в футбол будущего». Футболист ЛНЗ оценил работу тренера
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 12:26 |
200
3

«Ротань играет в футбол будущего». Футболист ЛНЗ оценил работу тренера

Артур Авагимян прокомментировал предстоящий матч «Александрия» – ЛНЗ

13 декабря 2024, 12:26 |
200
3
«Ротань играет в футбол будущего». Футболист ЛНЗ оценил работу тренера
ЛНЗ. Артур Авагимян

14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и ЛНЗ (Черкассы).

Накануне поединка футболист черкасского клуба Артур Авагимян оценил работу тренера соперников Руслана Ротаня:

– Опиши Руслана Ротаня как тренера.

– У него свежий взгляд и он играет в футбол будущего. Похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер.

«Александрия» набрала 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. ЛНЗ разместился на десятой позиции – в активе клуба 18 очков.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Динамо покинул бразильский клуб. Куда дальше?
ФОТО. Девушка звезды Динамо продолжает поджигать сети откровенным контентом
Вингер ЛНЗ объяснил успехи Александрии в УПЛ перед очным матчем
чемпионат Украины по футболу Александрия ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ Руслан Ротань Артур Авагимян
Микола Титюк Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Футбол | 13 декабря 2024, 07:50 1
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение

Украинский футболист может покинуть команду зимой

В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Футбол | 13 декабря 2024, 10:08 19
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ

Андрей Шахов опроверг информацию СМИ

ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Бокс | 12.12.2024, 19:29
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Футбол | 12.12.2024, 17:35
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13.12.2024, 12:19
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
«Плюнули в лицо». Цыганык нашел виновных в поражении Динамо в Лиге Европы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Ротань в этом сезоне отказался от имитации тики-таки и сразу пришел результат.
так что я не знаю при чем там де дзерби и "футбол будущего"
Ответить
0
Saar
у нас у футбол майбутнього грає Шахтар і Динамо....
Ответить
0
Diesel
що ти мелеш))
просто в УПЛ дворовий рівень чемпіонату тому нп цьому фоні поки що Олександрія щось показує. 
Якщо вийдуть в евро турнір то одразу обісруться як усі наші команди.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
11.12.2024, 19:53 49
Футбол
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
12.12.2024, 03:52 1
Футбол
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
11.12.2024, 09:35 213
Футбол
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
12.12.2024, 07:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем