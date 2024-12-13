«Ротань играет в футбол будущего». Футболист ЛНЗ оценил работу тренера

14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и ЛНЗ (Черкассы).

Накануне поединка футболист черкасского клуба Артур Авагимян оценил работу тренера соперников Руслана Ротаня:

– Опиши Руслана Ротаня как тренера.

– У него свежий взгляд и он играет в футбол будущего. Похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер.

«Александрия» набрала 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. ЛНЗ разместился на десятой позиции – в активе клуба 18 очков.