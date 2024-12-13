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Премьер-лига
Александрия
14.12.2024 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 09:49 |
19
0

Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 09:49 |
19
0
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Александрия ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Александрия - ЛНЗ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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