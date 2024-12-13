«Не хотел рисковать». Наставник Ромы похвалил двух лучших игроков
Клаудио Раньери остался доволен поединком шестого тура Лиги Европы
В матче шестого тура Лиги Европы итальянская «Рома» разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0. Наставник римского клуба Клаудио Раньери выделил двух игроков, которые его впечатлили:
«Это была позитивная игра, несмотря на то, что в некоторых моментах игроки передерживали мяч. Мне нравится, что наш капитан Пеллегрини вышел из тупика и забил важный гол. Лоренцо действовал хладнокровно, как будто на тренировке. Я счастлив за него.
Не могу не отметить Саида Абдельхамида. Когда я впервые увидел его, то отметил, что он очень быстрый игрок. К сожалению, у меня было мало товарищеских матчей, чтобы провести некоторые эксперименты. Я не хотел рисковать, но теперь могу заявить, что доволен его игрой», – рассказал Раньери.
Ранее сообщалось, что итальянские журналисты оценили игру подопечных Клаудио Раньери в матче Лиги Европы.
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