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Лига Европы
13 декабря 2024, 10:56 | Обновлено 13 декабря 2024, 11:28
318
0

«Не хотел рисковать». Наставник Ромы похвалил двух лучших игроков

Клаудио Раньери остался доволен поединком шестого тура Лиги Европы

13 декабря 2024, 10:56 | Обновлено 13 декабря 2024, 11:28
318
0
«Не хотел рисковать». Наставник Ромы похвалил двух лучших игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

В матче шестого тура Лиги Европы итальянская «Рома» разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0. Наставник римского клуба Клаудио Раньери выделил двух игроков, которые его впечатлили:

«Это была позитивная игра, несмотря на то, что в некоторых моментах игроки передерживали мяч. Мне нравится, что наш капитан Пеллегрини вышел из тупика и забил важный гол. Лоренцо действовал хладнокровно, как будто на тренировке. Я счастлив за него.

Не могу не отметить Саида Абдельхамида. Когда я впервые увидел его, то отметил, что он очень быстрый игрок. К сожалению, у меня было мало товарищеских матчей, чтобы провести некоторые эксперименты. Я не хотел рисковать, но теперь могу заявить, что доволен его игрой», – рассказал Раньери.

Ранее сообщалось, что итальянские журналисты оценили игру подопечных Клаудио Раньери в матче Лиги Европы.

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Лига Европы Рома Рим Брага Клаудио Раньери Рома - Брага Лоренцо Пеллегрини
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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