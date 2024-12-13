«Они похожи на цемент». В Италии оценили игру Ромы в матче Лиги Европы

Итальянская «Рома» в матче шестого тура Лиги Европы уверенно разгромила португальскую «Брагу» со счетом 3:0. Украинский форвард Артем Довбик вышел на замену во втором тайме – результативными действиями отметиться не сумел.

Итальянские журналисты остались в восторге от игры римского клуба:

«Они похожи на цемент. Наконец-то игроки выглядели, как команда. Сплоченность, структура, каждый знал что и как делать. Подопечные Клаудио Раньери могут быть неидеальными, но с каждой игрой замечается ощутимый прогресс – сегодня римский клуб не заметил португальского оппонента.

Капитан Пеллегрини руководил игрой на футбольном поле, показывая энергию и хладнокровность. Болельщики увидели, как тренер объединил опыт ветеранов и скорость молодых игроков. Зрелая игра клуба, организованность, глубина состава – признаки того, что команда покинула то место, в котором находилась при прошлом тренере», – считают журналисты.