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Премьер-лига
Кривбасс
14.12.2024 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 10:11 | Обновлено 13 декабря 2024, 10:12
34
0

Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 декабря в 15:30 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 10:11 | Обновлено 13 декабря 2024, 10:12
34
0
Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в 15:30 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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