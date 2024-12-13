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  4. «Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
13 декабря 2024, 09:36 |
1117
4

«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы

Киевский клуб проиграл 0:3 и досрочно завершил выступления в турнире

13 декабря 2024, 09:36 |
1117
4
«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 декабря в матче шестого тура Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» победил киевское «Динамо» с разгромным счетом 3:0.

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло оценил игру подопечных Александра Шовковского:

«Испанский стыд? Это когда играют футболисты, а стыдно болельщикам.

Каюсь. За день до игры я как киевлянин наивно верил, что хоть упремся. На десятой минуте при счете 0-0 я понял, что занимаюсь самообманом. Хочется поскорее все забыть. Не буду говорить правду об уровне наших игроков. Пусть посмотрят они в записи и сделают самостоятельно выводы», – написал Заховайло в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что болельщики отреагировали на поражение киевского «Динамо» в Лиге Европы.

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Лига Европы Реал Сосьедад Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо Вячеслав Заховайло
Микола Титюк Источник
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Burevestnik
на жаль більшість статей від ат0рів сайту, висновки експердів на сайті зводяться до одного:  гра лідерів УПЛ в еврокубках дуже ху..ва. 
     чому лідери та інші грають все гірше і гірше - критикам до дупи.
 як то кажуть, вони  бачать лише верхівку айсбергу, а інше їм пох.. 
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Harun Bakircioğlu
Расценки группового ЛЕ:
9-16 место - 300 тысяч евро.
За победу 450 тысяч евро, за ничью 150.
Рахмильевичу видно деньги не нужны, раз он их каленым железом не дрючит за такой футбол. А игрокам премиальные тоже, у них видно и так зарплаты норм.
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