«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы

12 декабря в матче шестого тура Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» победил киевское «Динамо» с разгромным счетом 3:0.

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло оценил игру подопечных Александра Шовковского:

«Испанский стыд? Это когда играют футболисты, а стыдно болельщикам.

Каюсь. За день до игры я как киевлянин наивно верил, что хоть упремся. На десятой минуте при счете 0-0 я понял, что занимаюсь самообманом. Хочется поскорее все забыть. Не буду говорить правду об уровне наших игроков. Пусть посмотрят они в записи и сделают самостоятельно выводы», – написал Заховайло в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что болельщики отреагировали на поражение киевского «Динамо» в Лиге Европы.