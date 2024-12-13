«Испанский стыд». Футбольный эксперт – о матче Динамо в Лиге Европы
Киевский клуб проиграл 0:3 и досрочно завершил выступления в турнире
12 декабря в матче шестого тура Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» победил киевское «Динамо» с разгромным счетом 3:0.
Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло оценил игру подопечных Александра Шовковского:
«Испанский стыд? Это когда играют футболисты, а стыдно болельщикам.
Каюсь. За день до игры я как киевлянин наивно верил, что хоть упремся. На десятой минуте при счете 0-0 я понял, что занимаюсь самообманом. Хочется поскорее все забыть. Не буду говорить правду об уровне наших игроков. Пусть посмотрят они в записи и сделают самостоятельно выводы», – написал Заховайло в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что болельщики отреагировали на поражение киевского «Динамо» в Лиге Европы.
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9-16 место - 300 тысяч евро.
За победу 450 тысяч евро, за ничью 150.
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