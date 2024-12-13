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Лига Европы
13 декабря 2024, 07:59 |
1056
3

«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ

Киевский клуб уступил со счетом 0:3 и досрочно вылетел из турнира

13 декабря 2024, 07:59 |
1056
3
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором встретились испанский «Реал Сосьедад» и украинской «Динамо Киев». Хозяева разгромили оппонента со счетом 3:0.

Болельщики столичного клуба остались недовольны таким результатом и раскритиковали игроков клуба:

football_stadium_europe: «Как они в августе обыграли Рейнджерс и прошли в групповой этап? И главный вопрос зачем это было делать?

dkirichenko10: «Шовковский наверное только Бущана тренирует»

_vinnytskiy_: «Единственный положительный момент это то, что мы увидели эту красивую зеленую форму»

volodymyr_ukrainian: «Возможно я чего-то не понимаю, но улыбаться сейчас игрокам «Динамо» точно не стоит… Ситуация страшная. 6 матчей, 6 поражений, последнее место, а они улыбаются и обмениваются футболками. Очень больно из-за этого. Эта тьма затянулась»

irenka_kov: «Вся Европа смеется над Динамо....»

prosto_marek14: «Снимитесь с еврокубков, умоляю. А в идеале распустите команду»

alejon129: Какой позор, это просто ужас. На это без слез нельзя смотреть. У команды нет характера. Подпишите Милевского и Алиева, они хоть парочку забьют на двоих!»

jorrmind: «Наконец-то вылетели. Две игры еще конечно, но и те не влияют ни на что. Ждем проигрыша от РФС»

denys16kk: «Я так понимаю наш уровень это Лига Конференций, но чтобы там все соперники были из вторых дивизионов своих чемпионатов..»

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Лига Европы Реал Сосьедад Динамо Киев Реал Сосьедад - Динамо реакция болельщиков
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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zhyr
Якщо керуватись такою логікою, то Україні взагалі не треба виставляти представників в єврокубках. 3 клуби обіс-ся відразу. Динамо і Шахтар обіс-ся в групі. 
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0
pricolist
Шовковський дуже непогано стартував на чолі Динамо, а потім команда почала здуватись. В чемпіонаті стали втрачати очки, про єврокубки взагалі мовчу. Клубу треба виходити на трансферний ринок, лише на своїх гравцях не виїдеш 
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0
AK.228
На 6-м матче пришло осознание))
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