«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
Киевский клуб уступил со счетом 0:3 и досрочно вылетел из турнира
12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором встретились испанский «Реал Сосьедад» и украинской «Динамо Киев». Хозяева разгромили оппонента со счетом 3:0.
Болельщики столичного клуба остались недовольны таким результатом и раскритиковали игроков клуба:
football_stadium_europe: «Как они в августе обыграли Рейнджерс и прошли в групповой этап? И главный вопрос зачем это было делать?
dkirichenko10: «Шовковский наверное только Бущана тренирует»
_vinnytskiy_: «Единственный положительный момент это то, что мы увидели эту красивую зеленую форму»
volodymyr_ukrainian: «Возможно я чего-то не понимаю, но улыбаться сейчас игрокам «Динамо» точно не стоит… Ситуация страшная. 6 матчей, 6 поражений, последнее место, а они улыбаются и обмениваются футболками. Очень больно из-за этого. Эта тьма затянулась»
irenka_kov: «Вся Европа смеется над Динамо....»
prosto_marek14: «Снимитесь с еврокубков, умоляю. А в идеале распустите команду»
alejon129: Какой позор, это просто ужас. На это без слез нельзя смотреть. У команды нет характера. Подпишите Милевского и Алиева, они хоть парочку забьют на двоих!»
jorrmind: «Наконец-то вылетели. Две игры еще конечно, но и те не влияют ни на что. Ждем проигрыша от РФС»
denys16kk: «Я так понимаю наш уровень это Лига Конференций, но чтобы там все соперники были из вторых дивизионов своих чемпионатов..»
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