«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ

12 декабря состоялся матч шестого тура Лиги Европы, в котором встретились испанский «Реал Сосьедад» и украинской «Динамо Киев». Хозяева разгромили оппонента со счетом 3:0.

Болельщики столичного клуба остались недовольны таким результатом и раскритиковали игроков клуба:

football_stadium_europe: «Как они в августе обыграли Рейнджерс и прошли в групповой этап? И главный вопрос зачем это было делать?

dkirichenko10: «Шовковский наверное только Бущана тренирует»

_vinnytskiy_: «Единственный положительный момент это то, что мы увидели эту красивую зеленую форму»

volodymyr_ukrainian: «Возможно я чего-то не понимаю, но улыбаться сейчас игрокам «Динамо» точно не стоит… Ситуация страшная. 6 матчей, 6 поражений, последнее место, а они улыбаются и обмениваются футболками. Очень больно из-за этого. Эта тьма затянулась»

irenka_kov: «Вся Европа смеется над Динамо....»

prosto_marek14: «Снимитесь с еврокубков, умоляю. А в идеале распустите команду»

alejon129: Какой позор, это просто ужас. На это без слез нельзя смотреть. У команды нет характера. Подпишите Милевского и Алиева, они хоть парочку забьют на двоих!»

jorrmind: «Наконец-то вылетели. Две игры еще конечно, но и те не влияют ни на что. Ждем проигрыша от РФС»

denys16kk: «Я так понимаю наш уровень это Лига Конференций, но чтобы там все соперники были из вторых дивизионов своих чемпионатов..»