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Англия
13 декабря 2024, 08:52 | Обновлено 13 декабря 2024, 09:14
1316
0

«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко

Украинский защитник не является игроком стартового состава в сезоне 2024/25

13 декабря 2024, 08:52 | Обновлено 13 декабря 2024, 09:14
1316
0
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетное издание GiveMeSport составило список футболистов лондонского «Арсенала», которые разочаровали своей игрой в нынешнем сезоне. Журналисты считают, что английский клуб должен продать некоторых игроков, в том числе, и украинского защитника Александра Зинченко:

«Киран Тирни отдал все силы и пытался найти игровое время. Летом в клуб пришли новые защитники и конкуренция усилилась. Возможно, игроку пора уйти навсегда с лондонской команды. То же можно сказать о Якубе Кивиоре и Александре Зинченко, которые чаще греются на скамейке запасных, чем выходят на поле.

Последний переходил в «Арсенал» с четырехкратного чемпиона Премьер-лиги «Манчестер Сити». Болельщики ожидали увидеть от Александра уверенную игру и хладнокровность. Зинченко часто принимает плохие решения – этот фактор вытеснил игрока на задний план и сделал незаметным дополнением», – считают специалисты.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» планирует продать некоторых игроков во время зимнего трансферного окна.

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Микола Титюк Источник: GiveMeSport
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