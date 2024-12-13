Украина. Премьер лига13 декабря 2024, 07:19 |
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Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Артем Панченко оценил уровень и популярность украинского футбола
13 декабря 2024, 07:19 |
774
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Руководитель спортивного департамента MEGOGO Артем Панченко оценил популярность украинского чемпионата, учитывая количество просмотров в социальных сетях:
«Настоящий уровень украинского футбола – это когда тик-ток моей собаки имеет больше просмотров, чем наш бедный чемпионат», – написал Панченко в социальных сетях.
Сообщалось, что представитель Украины в еврокубках потерпел разгромное поражение в шестом туре Лиги Европы. Киевское «Динамо» уступило испанское «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 0:3.
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Комментарии 6
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Хапуга-лицемір,знайшов чим хизуватися.Мегого закупив всі спортивні трансляції, особливо за кордон, не даючи людям можливості ні де окрім нього дивитись ,не тільки український, а й світовий спорт,а потім хизується,який він крутий.
Показать Скрыть 1 ответ
І як тільки цікавий матч, то на мегого жахливі тормоза. Неможливо дивитися. І так вже давно і постійно
Человек в открытую гнобит наш чемпионат который идет в войну. Ну мне теперь понятна откуда эта желчь в сторону упл.
Ну так тік-ток про собак дивиться весь світ. Логічно, що переглядів буде більше
Таладна, більше. Відео з Паламарчуком 578,2К, а максимальний тікток - навіть не з песиком, а цьоткою - 475,8.
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