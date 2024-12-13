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  4. Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 07:19 |
774
6

Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»

Артем Панченко оценил уровень и популярность украинского футбола

13 декабря 2024, 07:19 |
774
6
Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
УПЛ

Руководитель спортивного департамента MEGOGO Артем Панченко оценил популярность украинского чемпионата, учитывая количество просмотров в социальных сетях:

«Настоящий уровень украинского футбола – это когда тик-ток моей собаки имеет больше просмотров, чем наш бедный чемпионат», – написал Панченко в социальных сетях.

Сообщалось, что представитель Украины в еврокубках потерпел разгромное поражение в шестом туре Лиги Европы. Киевское «Динамо» уступило испанское «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 0:3.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Панченко MEGOGO
Микола Титюк Источник
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Комментарии 6
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aleks8-48
Хапуга-лицемір,знайшов чим хизуватися.Мегого закупив всі спортивні трансляції, особливо за кордон, не даючи людям можливості ні де окрім нього дивитись ,не тільки український, а й світовий спорт,а потім хизується,який він крутий.
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+1
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Дмитро
І як тільки цікавий матч, то на мегого жахливі тормоза. Неможливо дивитися. І так вже давно і постійно
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0
Умник
Человек в открытую гнобит наш чемпионат который идет в войну. Ну мне теперь понятна откуда эта желчь в сторону упл.
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0
zhyr
Ну так тік-ток про собак дивиться весь світ. Логічно, що переглядів буде більше
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0
Falko
Таладна, більше. Відео з Паламарчуком 578,2К, а максимальний тікток - навіть не з песиком, а цьоткою - 475,8. 
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0
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