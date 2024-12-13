Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»

Руководитель спортивного департамента MEGOGO Артем Панченко оценил популярность украинского чемпионата, учитывая количество просмотров в социальных сетях:

«Настоящий уровень украинского футбола – это когда тик-ток моей собаки имеет больше просмотров, чем наш бедный чемпионат», – написал Панченко в социальных сетях.

Сообщалось, что представитель Украины в еврокубках потерпел разгромное поражение в шестом туре Лиги Европы. Киевское «Динамо» уступило испанское «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 0:3.