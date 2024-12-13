Украина. Первая лига13 декабря 2024, 04:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 04:20
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Надолго не задержался. Минай расторг контракт с форвардом
Михаил Плохотнюк остался без команды
13 декабря 2024, 04:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 04:20
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Участник Первой лиги «Минай» официально прекратил сотрудничество с форвардом Михаилом Плохотнюком.
Как сообщает клуб, соглашение было расторгнуто с согласия обеих сторон.
Нападающий присоединился к коллективу летом 2024 года. За этот период Михаил успел отыграть три матча, в которых результативными действиями так и не отличился.
Ранее в Украине Плохотнюк представлял цвета молодежки «Черноморца» и «Динамо», а на уровне основных команд играл за «Ингулец».
Ранее писалось, что «Минай» покинуло шесть футболистов.
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