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Украина. Первая лига
13 декабря 2024, 04:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 04:20
132
0

Надолго не задержался. Минай расторг контракт с форвардом

Михаил Плохотнюк остался без команды

13 декабря 2024, 04:18 | Обновлено 13 декабря 2024, 04:20
132
0
Надолго не задержался. Минай расторг контракт с форвардом
Михаил Плохотнюк

Участник Первой лиги «Минай» официально прекратил сотрудничество с форвардом Михаилом Плохотнюком.

Как сообщает клуб, соглашение было расторгнуто с согласия обеих сторон.

Нападающий присоединился к коллективу летом 2024 года. За этот период Михаил успел отыграть три матча, в которых результативными действиями так и не отличился.

Ранее в Украине Плохотнюк представлял цвета молодежки «Черноморца» и «Динамо», а на уровне основных команд играл за «Ингулец».

Ранее писалось, что «Минай» покинуло шесть футболистов.

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Минай Михаил Плохотнюк Первая лига Украины расторжение контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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