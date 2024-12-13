Надолго не задержался. Минай расторг контракт с форвардом

Участник Первой лиги «Минай» официально прекратил сотрудничество с форвардом Михаилом Плохотнюком.

Как сообщает клуб, соглашение было расторгнуто с согласия обеих сторон.

Нападающий присоединился к коллективу летом 2024 года. За этот период Михаил успел отыграть три матча, в которых результативными действиями так и не отличился.

Ранее в Украине Плохотнюк представлял цвета молодежки «Черноморца» и «Динамо», а на уровне основных команд играл за «Ингулец».

Ранее писалось, что «Минай» покинуло шесть футболистов.