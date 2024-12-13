«Моя цель – это дебют в Ла Лиге». Реакция Крапивцова на переход в Жирону
Вратарь желает быть лучшим в коллективе
Новоиспеченный игрок «Жироны» Владислав Крапивцов поделился эмоциями после подписания контракта с испанской командой.
«Моя цель в «Жироне» – это дебют в Ла Лиге, игра в испанском футболе и европейских соревнованиях. Ну и конечно стараться быть лучшим для команды.
Чувствую себя здесь очень хорошо, ведь меня окружают очень профессиональные люди. Это ощущается как семья.
Здесь нет игроков, которые считают себя звездами или что-то вроде того. Для меня это очень важно. Когда я был в раздевалке, мы много разговаривали с футболистами, работниками.
Есть Виктор Цыганков. Он действительно поможет адаптироваться к команде. Я люблю гулять по паркам. Это небольшой город, здесь проживают почти 100 тысяч человек», – сказал Владислав.
Вратарь заключил договор с каталонским клубом до 2029 года.
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