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Испания
13 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:34
46
0

«Моя цель – это дебют в Ла Лиге». Реакция Крапивцова на переход в Жирону

Вратарь желает быть лучшим в коллективе

13 декабря 2024, 03:30 | Обновлено 13 декабря 2024, 03:34
46
0
«Моя цель – это дебют в Ла Лиге». Реакция Крапивцова на переход в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Новоиспеченный игрок «Жироны» Владислав Крапивцов поделился эмоциями после подписания контракта с испанской командой.

«Моя цель в «Жироне» – это дебют в Ла Лиге, игра в испанском футболе и европейских соревнованиях. Ну и конечно стараться быть лучшим для команды.

Чувствую себя здесь очень хорошо, ведь меня окружают очень профессиональные люди. Это ощущается как семья.

Здесь нет игроков, которые считают себя звездами или что-то вроде того. Для меня это очень важно. Когда я был в раздевалке, мы много разговаривали с футболистами, работниками.

Есть Виктор Цыганков. Он действительно поможет адаптироваться к команде. Я люблю гулять по паркам. Это небольшой город, здесь проживают почти 100 тысяч человек», – сказал Владислав.

Вратарь заключил договор с каталонским клубом до 2029 года.

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Владислав Крапивцов Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Андрій Вітренко Источник: ФК Жирона
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