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  4. Лечиться будет долго. Лидер Боруссии Дортмунд получил ужасную травму в ЛЧ
Лига Европы
13 декабря 2024, 05:59 | Обновлено 13 декабря 2024, 06:04
422
0

Лечиться будет долго. Лидер Боруссии Дортмунд получил ужасную травму в ЛЧ

Нико Шлоттербек в этом году уж точно не сыграет

13 декабря 2024, 05:59 | Обновлено 13 декабря 2024, 06:04
422
0
Лечиться будет долго. Лидер Боруссии Дортмунд получил ужасную травму в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Ключевой защитник «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербек попал в лазарет клуба на долгий срок.

Вернется футболист на поле только в следующем году – сколько времени займет восстановление пока неизвестно.

Немецкий спортсмен получил травму в шестом туре Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3).

На последних секундах встречи игрок оступился и подвернул лодыжку. Нико покинуть пределы поля не смог, поэтому врачам пришлось забрать футболиста на носилках.

В этом сезоне Шлоттербек отыграл 20 поединков, в которых отличился четырьмя ассистами.

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Нико Шлоттербек Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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