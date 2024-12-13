Лечиться будет долго. Лидер Боруссии Дортмунд получил ужасную травму в ЛЧ

Ключевой защитник «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербек попал в лазарет клуба на долгий срок.

Вернется футболист на поле только в следующем году – сколько времени займет восстановление пока неизвестно.

Немецкий спортсмен получил травму в шестом туре Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3).

На последних секундах встречи игрок оступился и подвернул лодыжку. Нико покинуть пределы поля не смог, поэтому врачам пришлось забрать футболиста на носилках.

В этом сезоне Шлоттербек отыграл 20 поединков, в которых отличился четырьмя ассистами.