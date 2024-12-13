Олимпиакос Пирей

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Олимпиакос» и «Твенте».

Поединок проходил на стадионе «Караискакис» в Пирее. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Роман Яремчук появился на поле на 82-й минуте. Греческая команда с 9 очками занимает 13-е место, от топ-8 её отделяет одно очко. У команды одно поражение, две победы и три ничьи.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Олимпиакос» – «Твенте» – 0:0

Видеообзор матча: