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Лига Европы
Олимпиакос Пирей
12.12.2024 19:45 – FT 0 : 0
Твенте
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Лига Европы
13 декабря 2024, 00:25 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:26
55
0

Олимпиакос – Твенте – 0:0. Как сыграл Яремчук. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

13 декабря 2024, 00:25 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:26
55
0
Олимпиакос – Твенте – 0:0. Как сыграл Яремчук. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в рамках 6-го тура Лиги Европы состоялся матч между командами «Олимпиакос» и «Твенте».

Поединок проходил на стадионе «Караискакис» в Пирее. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Роман Яремчук появился на поле на 82-й минуте. Греческая команда с 9 очками занимает 13-е место, от топ-8 её отделяет одно очко. У команды одно поражение, две победы и три ничьи.

Лига Европы. 6 тур. 12 декабря

«Олимпиакос» – «Твенте» – 0:0

Видеообзор матча:

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Олимпиакос Пирей Твенте видео голов и обзор Лига Европы Роман Яремчук
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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