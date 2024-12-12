Был заинтересован в проекте. Роналду мог стать игроком ПСЖ

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог присоединиться к «ПСЖ» в 2018 году.

Об этом рассказал Патрис Эвра. «Хотел ли Роналду когда-то присоединиться к «ПСЖ»? Да. Там был «ПСЖ», «Арсенал»... Это было перед тем, как он перешел в «Ювентус». У него были варианты от «Челси», «ПСЖ», «Ювентуса». Он сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал». Он был заинтересован в парижском проекте. Вы можете критиковать Криштиану, но он бы адаптировался. Он бы приложил усилия», – сказал француз.

Ранее сообщалось, что Роналду сделал заявление по ЧМ-2030.