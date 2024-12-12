Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы
12 декабря киевляне уступили Реалу Сосьедад 0:3 и окончательно потеряли шансы на плей-офф
12 декабря прошел матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.
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Для бело-синих это шестое поражение в шести матчах второго по силе еврокубка. Подопечные Александра Шовковского с 0 очками занимают последнее, 36-е место. Столичный клуб Украины за 6 поединков сумел забить всего 1 мяч, в то время как пропустил целых 15.
После фиаско в игре с Реалом Сосьедад Динамо окончательно потеряло шансы на выход в плей-офф. У 24-го Эльфсборга, который в LIVE-таблице ЛЕ находится в зоне выхода в 1/16 финала, в активе 7 баллов.
Даже если Динамо выиграет оставшиеся два поединка (у Галатасарая и РФШ), то максимум сможет набрать 6 очков.
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в УПЛ можно взять под контроль центр поля и оставить их вообще без работы, и то они умудряются пропускать почти в каждом матче и в УПЛ. А в Европе надо играть от обороны, а оборона самое слабое место. И оно уже наложилось психолгически, после первого пропущеного команда "плывет".
Надо укрепить центр защиты и игра придет.
Большая часть игроков не уровень, и не будет им. Можно ставить пацанов из молодежки, результат будет тем же, но те хотя бы чему то научится.
Бражко нужно в Жирону чтобы он не был шапоренко.
Что касается игры - это не команда это секта посредственностей. Они пасуют друг на друга, они тянут друг друга, у них особенный дегенеративный футбол. Эту секту нужно заменить на эффективную. Лобановский смог бы.