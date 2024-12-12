Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы

12 декабря прошел матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.

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Для бело-синих это шестое поражение в шести матчах второго по силе еврокубка. Подопечные Александра Шовковского с 0 очками занимают последнее, 36-е место. Столичный клуб Украины за 6 поединков сумел забить всего 1 мяч, в то время как пропустил целых 15.

После фиаско в игре с Реалом Сосьедад Динамо окончательно потеряло шансы на выход в плей-офф. У 24-го Эльфсборга, который в LIVE-таблице ЛЕ находится в зоне выхода в 1/16 финала, в активе 7 баллов.

Даже если Динамо выиграет оставшиеся два поединка (у Галатасарая и РФШ), то максимум сможет набрать 6 очков.