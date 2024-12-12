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Лига Европы
12 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:18
1007
19

Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы

12 декабря киевляне уступили Реалу Сосьедад 0:3 и окончательно потеряли шансы на плей-офф

12 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:18
1007
19
Как проиграть 6 матчей подряд. Динамо вылетело из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

12 декабря прошел матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.

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Для бело-синих это шестое поражение в шести матчах второго по силе еврокубка. Подопечные Александра Шовковского с 0 очками занимают последнее, 36-е место. Столичный клуб Украины за 6 поединков сумел забить всего 1 мяч, в то время как пропустил целых 15.

После фиаско в игре с Реалом Сосьедад Динамо окончательно потеряло шансы на выход в плей-офф. У 24-го Эльфсборга, который в LIVE-таблице ЛЕ находится в зоне выхода в 1/16 финала, в активе 7 баллов.

Даже если Динамо выиграет оставшиеся два поединка (у Галатасарая и РФШ), то максимум сможет набрать 6 очков.

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Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Лига Европы Александр Шовковский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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Тим Сергей
Отмучались.
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+3
Spaceman
Одмучились.. 
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+3
Gargantua81
нельзя вести игру если центр защиты постоянно привозит в простых ситуациях.
в УПЛ можно взять под контроль центр поля и оставить их вообще без работы, и то они умудряются пропускать почти в каждом матче и в УПЛ. А в Европе надо играть от обороны, а оборона самое слабое место. И оно уже наложилось психолгически, после первого пропущеного команда "плывет".
Надо укрепить центр защиты и игра придет.
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+1
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zhyr
Цього року наші клуби і збірна просто вогонь))
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+1
Tower Bridge
А в январе ещё в Сарай ехать.
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+1
Андрій Заліщук
Ми на 23 місці в таблиці УЄФА офіційно, Швеція і Кіпр обігнали нас, добре, що Ференц програв і не дав угорцям до нас наблизитись
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0
zhyr
Ну хоч Бущан в команді тижня буде, швидше за все))
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0
TolsTIyELF
Сашо не тренер, он ничему не научился у Лобановского Тасотти и прочих. 
Большая часть игроков не уровень, и не будет им. Можно ставить пацанов из молодежки, результат будет тем же, но те хотя бы чему то научится.
Бражко нужно в Жирону чтобы он не был шапоренко.
Что касается игры - это не команда это секта посредственностей. Они пасуют друг на друга, они тянут друг друга, у них особенный дегенеративный футбол. Эту секту нужно заменить на эффективную. Лобановский смог бы. 
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-3
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dirkakyiv
Выебано
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-6
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