Клуб Ла Лиги решил отдать украинского кипера в аренду. Известная причина

Сегодня, 12 декабря, вратарь юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов подписал контракт с испанской «Жироной».

Украинский голкипер несколько недель тренировался с основной командой, прошел медосмотр и подписал контракт с каталонским клубом до 2029 года.

В «Жироне» поражены игровыми качествами Крапивцова, его будут готовить как замену 32-летнему киперу Пауло Гассаниге. Руководство «Жироны» уже в ближайшее время планирует отдать Крапивцова в аренду, чтобы он набирался игрового опыта и имел постоянную игровую практику, ведь с опытным Гассанигой пока рано конкурировать.

В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК «Днепр-1», в которой сыграл 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.