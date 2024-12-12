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Испания
12 декабря 2024, 23:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:11
759
1

Клуб Ла Лиги решил отдать украинского кипера в аренду. Известная причина

Владислав Крапивцов стал игроком каталонского клуба

12 декабря 2024, 23:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:11
759
1
Клуб Ла Лиги решил отдать украинского кипера в аренду. Известная причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Сегодня, 12 декабря, вратарь юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов подписал контракт с испанской «Жироной».

Украинский голкипер несколько недель тренировался с основной командой, прошел медосмотр и подписал контракт с каталонским клубом до 2029 года.

В «Жироне» поражены игровыми качествами Крапивцова, его будут готовить как замену 32-летнему киперу Пауло Гассаниге. Руководство «Жироны» уже в ближайшее время планирует отдать Крапивцова в аренду, чтобы он набирался игрового опыта и имел постоянную игровую практику, ведь с опытным Гассанигой пока рано конкурировать.

В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК «Днепр-1», в которой сыграл 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

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Пауло Гассанига Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Крапивцов трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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T-800
играть нужно парню, а не греть скамейку запасных как Лунин
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