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Лига Европы
12 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 12 декабря 2024, 21:05
4248
37

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад

12 декабря киевляне начнут матч 6-го тура еврокубка против испанцев в 22:00 по Киеву

12 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 12 декабря 2024, 21:05
4248
37
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад

12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав бело-синих.

После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад набрал 7 очков. У киевлян 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад

Динамо: Бущан, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак, Караваев, Бражко, Михайленко, Волошин, Рубчинский, Герреро.

Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Ванат, Кабаев, Андриевский, Малыш, Тымчик, Буяльский, Брагару, Пихаленок.

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Мендес, Гонсалес, Оласагасти, Кубо, Оярсабаль, Беккер.

Запасные: Марреро, Одриосола, Оускарссон, Лопес, Гомес, Садик, Турриентес, Сучич, Магунаселайя, Марин, Мартин, Руперес.

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стартовые составы Александр Шовковский Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 38
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FunnyCat_____
Удачи самому титулованному и популярному клубу Украины!
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+9
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LexХХХ
Оууу... Зять в старті. Значить діло буде😣
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+3
TolsTIyELF
І жодного гравця здатного забити. Інертні, не навчені боротися. Потрібен Пономаренко, в хлопця є потужність. 
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+3
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Віктор Коробка
Судячи по складу - СаШо, а може Суркіс, справді плюнув на престиж Динамо та України на евроарені та усі сили кинув на УПЛ. Ну-ну, прапор в руки...
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+2
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vruthiy-112
Другий склад Динамо,  безстрашний СаШо,  світлі пятна Кара та Рубчинський, подивимося...
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+2
Олег Мандрівник
Если ДК сегодня выиграет, то обещаю сожрать жменю кошачьего корма
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+1
saltim
Шовковскому нас-ть на болельщиков. И на еврокубки. Состав полурезерв. Кабаев Ванат Буяльский не нужны конечно сегодня! Верес важнее же! Будет очередной глум над Динамо Киев.
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+1
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Віктор Коробка
Я ні на що не натякаю, але ПАОК розніс Ференцварош 5:0
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0
vruthiy-112
І ще головне, щоб коментатори були свідомі та обучені тодіДинамозіграєпозитивно.!!!
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-1
Tower Bridge
Даже динамо бульб выиграло.
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-1
New Zealander
Ференцварош сегодня показал мастер-клас. Я удивлён как ДК только 0:4 проиграло ему. 
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-1
Pavel_i_CO
Фєдя підіді став Лєоном.... Мабуть у чудака багато роботи на держслужбі))))
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-1
Tower Bridge
Попов - хет-трик
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-1
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avk2307
Піхальонок якщо вийде то заб"є
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-1
Любитель футболу⚽
Удачі!
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-1
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Gargantua81
три центральных опять
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-1
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Remark
По суті, другий склад, особливо в другій половині поля.
А взагалі, якось по й на результат, головне, щоб не розгромний.
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-2
Khafre
Достатньо і цих виконавців щоб перемогти цей сосьєдад
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-3
AK.228
Шпротмэн, как тебе составы!?
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-5
AK.228
Кто местный, Динамо в 5 защитников выходит!?
Ответить
-5
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