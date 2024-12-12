Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад
12 декабря киевляне начнут матч 6-го тура еврокубка против испанцев в 22:00 по Киеву
12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.
Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав бело-синих.
После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад набрал 7 очков. У киевлян 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.
Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад
Динамо: Бущан, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак, Караваев, Бражко, Михайленко, Волошин, Рубчинский, Герреро.
Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Ванат, Кабаев, Андриевский, Малыш, Тымчик, Буяльский, Брагару, Пихаленок.
Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Мендес, Гонсалес, Оласагасти, Кубо, Оярсабаль, Беккер.
Запасные: Марреро, Одриосола, Оускарссон, Лопес, Гомес, Садик, Турриентес, Сучич, Магунаселайя, Марин, Мартин, Руперес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мартин предвидит победу Тайсона
Коула заинтересовал вариант с «Реалом»
А взагалі, якось по й на результат, головне, щоб не розгромний.