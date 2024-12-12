12 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Реал Сосьедад и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал стартовый состав бело-синих.

После пяти сыгранных туров Реал Сосьедад набрал 7 очков. У киевлян 0 пунктов и последняя, 36-я позиция.

Шовковский назвал состав Динамо на матч Лиги Европы против Реала Сосьедад

Динамо: Бущан, Биловар, Попов, Дячук, Дубинчак, Караваев, Бражко, Михайленко, Волошин, Рубчинский, Герреро.

Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Ванат, Кабаев, Андриевский, Малыш, Тымчик, Буяльский, Брагару, Пихаленок.

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Мендес, Гонсалес, Оласагасти, Кубо, Оярсабаль, Беккер.

Запасные: Марреро, Одриосола, Оускарссон, Лопес, Гомес, Садик, Турриентес, Сучич, Магунаселайя, Марин, Мартин, Руперес.