ВИДЕО. Ужасная ошибка. Как футболист сборной Украины привез гол в еврокубке

Сегодня, 12 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций.

«Фиорентина» в домашнем поединке принимает австрийский ЛАСК.

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За гостей в стартовом составе вышел защитник сборной Украины Максим Таловеров. Украинский центрбек на 22-й минуте допустил ужасную ошибку, которая привела к пропущенному голу.

После первого тайма ЛАСК проигрывает «Фиорентине» со счетом 0:3.

Отметим, что в прошлом матче Максим Таловеров отметился автоголом.

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