Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ужасная ошибка. Как футболист сборной Украины привез гол в еврокубке
Лига конференций
12 декабря 2024, 20:35 |
3188
5

ВИДЕО. Ужасная ошибка. Как футболист сборной Украины привез гол в еврокубке

Максим Таловеров ошибся в матче Лиги конференций

12 декабря 2024, 20:35 |
3188
5
ВИДЕО. Ужасная ошибка. Как футболист сборной Украины привез гол в еврокубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Сегодня, 12 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций.

«Фиорентина» в домашнем поединке принимает австрийский ЛАСК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За гостей в стартовом составе вышел защитник сборной Украины Максим Таловеров. Украинский центрбек на 22-й минуте допустил ужасную ошибку, которая привела к пропущенному голу.

После первого тайма ЛАСК проигрывает «Фиорентине» со счетом 0:3.

Отметим, что в прошлом матче Максим Таловеров отметился автоголом.

ВИДЕО Как футболист сборной Украины привез гол в матче еврокубка

По теме:
Фиорентина разгромила ЛАСК 7:0. Таловеров привез свои команде гол
Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед – 1:2. Дубль Хойлунда. Видео голов
ВИДЕО. Как Онана привез гол в матче Лиги чемпионов против Виктории
Максим Таловеров ЛАСК Фиорентина Лига конференций видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Футбол | 12 декабря 2024, 03:52 0
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина
Палмер дал понять Челси, что хочет покинуть клуб. Известна причина

Коула заинтересовал вариант с «Реалом»

Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Футбол | 12 декабря 2024, 08:23 16
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!

Илья Забарный может перейти в «Тоттенхэм»

Олег ФЕДОРЧУК: «С Реал Сосьедад шансы у Динамо минимальны»
Футбол | 12.12.2024, 13:42
Олег ФЕДОРЧУК: «С Реал Сосьедад шансы у Динамо минимальны»
Олег ФЕДОРЧУК: «С Реал Сосьедад шансы у Динамо минимальны»
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Футбол | 12.12.2024, 20:24
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Футбол | 12.12.2024, 03:08
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
вырезали момент, вообще ничего не понятно
Ответить
+7
Serhii P.
так саму помилку вирізали, навіщо тоді було виставляти це відео?
Ответить
+5
Олександр
Даже без момента понятно на что таловеров способен, он не тянет этот уровень, а что в сборной делает, один ребров знает..
Ответить
0
Людмила Павловська
Нічого нема
Ответить
0
Saar
Та всьо ок, там мимо цієї помилки ще 4 м'ячі🤣🤣🤣🤣. Ця помилка не помітна😂😂
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
11.12.2024, 11:14 1
Бокс
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
11.12.2024, 07:46 2
Бокс
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 13
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 16
Футбол
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 14
Футбол
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
10.12.2024, 17:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем