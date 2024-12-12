ВИДЕО. Ужасная ошибка. Как футболист сборной Украины привез гол в еврокубке
Максим Таловеров ошибся в матче Лиги конференций
Сегодня, 12 декабря проходят матчи 5-го тура Лиги конференций.
«Фиорентина» в домашнем поединке принимает австрийский ЛАСК.
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За гостей в стартовом составе вышел защитник сборной Украины Максим Таловеров. Украинский центрбек на 22-й минуте допустил ужасную ошибку, которая привела к пропущенному голу.
После первого тайма ЛАСК проигрывает «Фиорентине» со счетом 0:3.
Отметим, что в прошлом матче Максим Таловеров отметился автоголом.
ВИДЕО Как футболист сборной Украины привез гол в матче еврокубка
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