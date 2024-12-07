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07 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:23
2394
3

Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате

Максим Таловеров отметился автоголом

07 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:23
2394
3
Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Сегодня, 7 декабря, проходит матч 16-го тура чемпионата Австрии по футболу 2024/25 между командами «Вольфсбергер» и «ЛАСК».

За «ЛАСК» уже традиционно в стартовом составе вышел центрбек сборной Украины Максим Таловеров. Украинский футболист отметился автоголом на 48-й минуте матча. По состоянию на 58 минуту «ЛАСК» проигрывает 1:2.

Таловеров проводит в этом сезоне 19-й матч за «ЛАСК». В его активе ноль голов и одна результативная передача.

Ранее в УАФ номинировали Таловерова на звание Джокера сборной Украины 2024 года.

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Максим Таловеров ЛАСК Вольфсбергер автогол чемпионат Австрии по футболу сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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VovanSidorovi4
Лавры Михавко хочет отобрать
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0
Remark
А Ви кажете у нас в збірній форвардів немає!
Таловєрова і Михавко ставимо в напад і всьо, тризда суперникам.
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-1
an52
Першій гол Таловєрова в офіційних матчах?
Ответить
-1
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