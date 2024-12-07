Другие новости07 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:23
2394
3
Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате
Максим Таловеров отметился автоголом
07 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:23
2394
3
Сегодня, 7 декабря, проходит матч 16-го тура чемпионата Австрии по футболу 2024/25 между командами «Вольфсбергер» и «ЛАСК».
За «ЛАСК» уже традиционно в стартовом составе вышел центрбек сборной Украины Максим Таловеров. Украинский футболист отметился автоголом на 48-й минуте матча. По состоянию на 58 минуту «ЛАСК» проигрывает 1:2.
Таловеров проводит в этом сезоне 19-й матч за «ЛАСК». В его активе ноль голов и одна результативная передача.
Ранее в УАФ номинировали Таловерова на звание Джокера сборной Украины 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2024, 19:04 0
Чемпион еще не выбрался из кризиса
Бокс | 07 декабря 2024, 02:15 0
Томми не будет драться с Дарреном Тиллом
Бокс | 07.12.2024, 01:25
Футбол | 07.12.2024, 12:12
Бокс | 06.12.2024, 21:44
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2024, 18:31
06.12.2024, 09:49 1
07.12.2024, 08:30 1
07.12.2024, 07:55 1
05.12.2024, 19:13 14
06.12.2024, 06:23 3
07.12.2024, 01:56 6
05.12.2024, 16:16 20
Таловєрова і Михавко ставимо в напад і всьо, тризда суперникам.