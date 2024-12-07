Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате

Сегодня, 7 декабря, проходит матч 16-го тура чемпионата Австрии по футболу 2024/25 между командами «Вольфсбергер» и «ЛАСК».

За «ЛАСК» уже традиционно в стартовом составе вышел центрбек сборной Украины Максим Таловеров. Украинский футболист отметился автоголом на 48-й минуте матча. По состоянию на 58 минуту «ЛАСК» проигрывает 1:2.

Таловеров проводит в этом сезоне 19-й матч за «ЛАСК». В его активе ноль голов и одна результативная передача.

Ранее в УАФ номинировали Таловерова на звание Джокера сборной Украины 2024 года.