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Сборная УКРАИНЫ
05 декабря 2024, 18:55 |
191
0

Защитник, вингер, форвард. УАФ определяет Джокера года в сборной Украины

Таловеров, Зубков или Яремчук

05 декабря 2024, 18:55 |
191
0
Защитник, вингер, форвард. УАФ определяет Джокера года в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

УАФ по итогам года планирует определить Джокера сборной Украины в 2024 году. На это звание претендуют игроки, которые «помогли команде в важный момент».

На звание номинированы защитник Максим Таловеров, вингер Александр Зубков и форвард Роман Яремчук. По мнению болельщиков, на этот момент Джокером года является Яремчук (83% голосов).

УАФ назовет победителя 13 декабря.

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сборная Украины по футболу Максим Таловеров Александр Зубков Роман Яремчук
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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