Сборная УКРАИНЫ05 декабря 2024, 18:55 |
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Защитник, вингер, форвард. УАФ определяет Джокера года в сборной Украины
Таловеров, Зубков или Яремчук
05 декабря 2024, 18:55 |
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УАФ по итогам года планирует определить Джокера сборной Украины в 2024 году. На это звание претендуют игроки, которые «помогли команде в важный момент».
На звание номинированы защитник Максим Таловеров, вингер Александр Зубков и форвард Роман Яремчук. По мнению болельщиков, на этот момент Джокером года является Яремчук (83% голосов).
УАФ назовет победителя 13 декабря.
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