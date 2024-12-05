Защитник, вингер, форвард. УАФ определяет Джокера года в сборной Украины

УАФ по итогам года планирует определить Джокера сборной Украины в 2024 году. На это звание претендуют игроки, которые «помогли команде в важный момент».

На звание номинированы защитник Максим Таловеров, вингер Александр Зубков и форвард Роман Яремчук. По мнению болельщиков, на этот момент Джокером года является Яремчук (83% голосов).

УАФ назовет победителя 13 декабря.