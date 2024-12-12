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  4. Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Турнирное положение в Лиге Европы не давит на «Динамо»
Лига Европы
12 декабря 2024, 18:26 |
206
3

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Турнирное положение в Лиге Европы не давит на «Динамо»

Киевлянам надо позаботиться о надежности тыла

12 декабря 2024, 18:26 |
206
3
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Турнирное положение в Лиге Европы не давит на «Динамо»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок команд УПЛ и Первой лиги Сергей Чуйченко эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от очередного поединка киевских динамовцев в Лиге Европы по футболу - с испанским клубом «Реал Сосьедад»:

«На мой взгляд, подопечные Александра Шовковского будут действовать вторым номером независимо от того будут играть с тремя центральными защитниками или с пятью защитниками. Главное внимание будет сосредоточено на надежности тыла, а уже потом – на поисках кратчайших путей к воротам хозяев.

Беспокоит только хватит ли у киевлян сил в течение 90 минут выдерживать тот высокий темп, который предложат футболисты испанского клуба. Потому что в предыдущих поединках в Лиге Европы это динамовцам не удавалось.

Тем не менее, то, что в отличие от хозяев турнирное положение не давит на киевлян, должно помочь им избавиться от скованности, сыграть в свое удовольствие. Хотя настрой должен быть максимальным. Только при таких обстоятельствах есть шанс остановить «Реал Сосьедад», который сейчас на подъеме».

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы столичного клуба в этом сезоне и прокомментировал работу тренера Александра Шовковского.

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Сергей Чуйченко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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mini.f
Играть в Европе, это не договорняки катать в Украине...
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0
fifa2020
Зарплати тоже не повинні тиснути кошельки кривоногих, 10 тисяч баксів їх максимум!
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0
Demid Romanchik
На своем месте наши команды.. Ничего не давит на них
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0
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