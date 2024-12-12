Экс-игрок Динамо: «Перед Шовковским стоит задача выиграть золото УПЛ»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил перспективы столичного клуба в этом сезоне и прокомментировал работу тренера Александра Шовковского:

«Сейчас Шовковскому уже нужно вклинивать в команду молодежь. Уже сейчас, потому, что летом многих ветеранов, у которых нет постоянной игровой практики, продадут или отдадут. Это точно.

После зимней паузы нужно поэтапно вливать молодую кровь в состав. Уже нужно строить команду на будущее. Несмотря на то, что в этом сезоне задача одна перед Шовковским – золото УПЛ.

Я вспоминаю слова Лобановского, он говорил: «За сезон команда не строится». Требуется минимум два-три цикла. Но строить нужно на совесть, а не так, что сегодня пришел один, завтра третий и так далее. Берется основа и ребятам говорят – вы здесь на три-четыре года железно. Все. И работать.

У Шовковского есть свои идеи и руководство «Динамо» в него верит, я это знаю точно. У Саши уже есть задача не только на этот сезон. Весной он должен выиграть золото УПЛ, а в следующем сезоне пройти в основной этап Лиги чемпионов. Вот если не справится, тогда, думаю, кредит доверия иссякнет», – считает Саленко.

Ранее сообщалось, что Саленко назвал главные проблемы киевского «Динамо».