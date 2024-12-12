Ради омоложения и ФФП. Манчестер Сити готов продать своего лидера
Рубен Диаш может покинуть «горожан»
Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш может покинуть свой клуб в ближайшее время, сообщает TEAM Talk.
Причиной того, что 27-летний футболист может покинуть Манчестер, является желание «горожан» омолодить свою линию обороны, которая очень сильно страдает в этом сезоне. Также в клубе могут продать игрока ради баланса в вопросе ФФП. Сам игрок не особо критично воспринимает возможность переезда, хоть он и счастлив в Манчестере.
Диаш чувствует, что готов попробовать себя в другом топовом клубе.
Ранее сообщалось, что Гвардиола объяснил то, как его команда борется с кризисом.
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