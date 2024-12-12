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Англия
12 декабря 2024, 18:22 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:23
331
0

Ради омоложения и ФФП. Манчестер Сити готов продать своего лидера

Рубен Диаш может покинуть «горожан»

12 декабря 2024, 18:22 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:23
331
0
Ради омоложения и ФФП. Манчестер Сити готов продать своего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш может покинуть свой клуб в ближайшее время, сообщает TEAM Talk.

Причиной того, что 27-летний футболист может покинуть Манчестер, является желание «горожан» омолодить свою линию обороны, которая очень сильно страдает в этом сезоне. Также в клубе могут продать игрока ради баланса в вопросе ФФП. Сам игрок не особо критично воспринимает возможность переезда, хоть он и счастлив в Манчестере.

Диаш чувствует, что готов попробовать себя в другом топовом клубе.

Ранее сообщалось, что Гвардиола объяснил то, как его команда борется с кризисом.

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Рубен Диаш Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ финансовый фейр-плей
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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