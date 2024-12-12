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  4. Возвращение блудного сына. Зарю может возглавить экс-коуч клуба Бундеслиги
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 17:37 | Обновлено 12 декабря 2024, 17:38
1272
2

Возвращение блудного сына. Зарю может возглавить экс-коуч клуба Бундеслиги

Виктор Скрипник может вернуться в Зарю

12 декабря 2024, 17:37 | Обновлено 12 декабря 2024, 17:38
1272
2
Возвращение блудного сына. Зарю может возглавить экс-коуч клуба Бундеслиги
ФК Ворскла. Виктор Скыпник

Украинский экс-футболист и тренер Виктор Скрипник может вновь возглавить «Зарю», сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации истоника, между клубом и коучем идут переговоры, он может возглавить луганчан уже зимой, если Бартулович уйдет в «Буковину», либо же возглавит команду летом.

Ранее Виктор Скрипник возглавлял «Вердер», «Ригу», «Зарю», «Ворсклу» и «Металлист 1925».

Ранее сообщалось, что «Заря» отпустит легионера из чемпионата Португалии.

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Виктор Скрипник Заря Луганск Рига Металлист 1925 Ворскла Полтава Вердер назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Младен Бартулович
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 2
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serhiy
Вже Металіст 1925 натренував )
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Stanislav Matusevych
Ну, тоді точно нам шлях у першу лігу максимум у наступному сезоні
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