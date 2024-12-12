Возвращение блудного сына. Зарю может возглавить экс-коуч клуба Бундеслиги

Украинский экс-футболист и тренер Виктор Скрипник может вновь возглавить «Зарю», сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации истоника, между клубом и коучем идут переговоры, он может возглавить луганчан уже зимой, если Бартулович уйдет в «Буковину», либо же возглавит команду летом.

Ранее Виктор Скрипник возглавлял «Вердер», «Ригу», «Зарю», «Ворсклу» и «Металлист 1925».

Ранее сообщалось, что «Заря» отпустит легионера из чемпионата Португалии.