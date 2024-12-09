Сенегальский напададающий «Эшторила», играющий в аренде за луганскую «Зарю», Алиун Ндур покинет Украину в конце года, сообщает ТаТоТаке.

В луганском клубе приняли решение не продлевать арендное соглашение, термин которого заканчивается 31 декабря. 23-летний форвард вернется в португальский клуб. Руководство «Зари» плаинурет сохранить до конца сезона игроков, арендованных у киевского «Динамо», в частности Александра Яцыка.

Алиун Ндур за период игры в украинском клубе провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что матч «Зари» и «Ингульца» перенесли на следующий год.