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Португалия
09 декабря 2024, 16:14 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:15
620
0

Не убедил. Легионер из чемпионата Португалии покинет клуб УПЛ

Алиун Ндур покинет «Зарю»

09 декабря 2024, 16:14 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:15
620
0
Не убедил. Легионер из чемпионата Португалии покинет клуб УПЛ
instagram.com/estrelaamadorasad

Сенегальский напададающий «Эшторила», играющий в аренде за луганскую «Зарю», Алиун Ндур покинет Украину в конце года, сообщает ТаТоТаке.

В луганском клубе приняли решение не продлевать арендное соглашение, термин которого заканчивается 31 декабря. 23-летний форвард вернется в португальский клуб. Руководство «Зари» плаинурет сохранить до конца сезона игроков, арендованных у киевского «Динамо», в частности Александра Яцыка.

Алиун Ндур за период игры в украинском клубе провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что матч «Зари» и «Ингульца» перенесли на следующий год.

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Алиун Ндур Эшторил Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Александр Яцык ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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