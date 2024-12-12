Стала известна цена за которую Манчестер Юнайтед отпустит Рэшфорда

27-летний английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть клуб уже зимой.

Как сообщает издание Daily Mail, руководство клуба уже определило цену на игрока. «Красные дьяволы» готовы продать футболиста за 40 миллионов евро.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стремится уменьшить финансовую нагрузку на бюджет клуба, ведь за последние три года команда понесла убытки в размере 300 миллионов евро.

Из разных источников стало известно, что в январе несколько игроков «красных дьяволов» будут выставлены на трансфер из-за высоких зарплат, прописанных в их контрактах.

Ранее стало известно, что у испанской «Барселоны» также есть проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей, из-за чего возникли трудности с регистрацией Дани Ольмо.