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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 17:09 |
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Экс-игрок Шахтера: «Судаков пытается себя продать. Он лидер команды»

Олег Шелаев прокомментировал игру футболиста в Лиге чемпионов против «Баварии»

12 декабря 2024, 17:09 |
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Экс-игрок Шахтера: «Судаков пытается себя продать. Он лидер команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Олег Шелаев оценил игру Георгия Судакова в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5):

«Он пытался быть раскрепощенным. Видно, что он продает себя. Понятно, что Георгий – лидер команды, и ему нужно чем-то запомниться. Если ты стоишь в обороне, это трудно сделать. Вот он, получая мяч, пытался выйти из обороны через ведение, используя дриблинг. Возможно, это и есть задача со стороны главного тренера.

Как я понимаю, после передачи Кевина он хотел точно пробить в угол ворот. В таких эпизодах нужно просто попасть в створ ворот – пусть вратарь спасает свою команду. Зацикленность Судакова сыграла с ним злую шутку», – рассказал Шелаев.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Шахтера» Селезнев остался недоволен трансферными запросами украинских клубов.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Георгий Судаков Олег Шелаев
Микола Титюк Источник: Sportarena
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