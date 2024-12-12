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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 12:16 |
352
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» недоволен трансферными запросами украинских клубов

12 декабря 2024, 12:16 |
352
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не может Судаков стоить 100 млн евро»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев прокомментировал возможный трансфер Георгия Судакова в европейский клуб:

– Вы упомянули о Судакове. Еще совсем недавно его стоимость оценивалась «Шахтером» в 50-60 миллионов евро. На ваш взгляд, стоимость этого футболиста на трансферном рынке в нынешних условиях не может быть такой, как раньше?

– По-моему, не могут наши футболисты стоить таких денег – ни 100, ни 70, ни 60 миллионов. Можно посмотреть другие трансферы, которые осуществляются в Европе. Взять хотя бы, скажем, турка Арду Гюллера из мадридского «Реала». Он не стоит таких денег (45 миллионов евро – прим.). А между тем этот парень является игроком сборной Турции. По-моему, Судаков должен уехать за границу и там себя проявлять – и тогда его купят даже за 100 или 200 миллионов.

Свежий пример – Забарный. Поехал в «Борнмут», не поиграл там еще два года, а за ним уже все бегают! Он уверенно играет в сборной Украины, имеет прогресс и достиг хорошего уровня в скромном английском клубе. Это и есть показатель, – считает Селезнев.

Ранее сообщалось, что лидер «Шахтера» прокомментировал поражение донецкого клуба в Лиге чемпионов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Евгений Селезнев Георгий Судаков Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Арда Гюлер
Микола Титюк Источник: UA-Football
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