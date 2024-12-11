Лидер Шахтера: «В ЛЧ могли набрать больше очков. Еще два матча, мы верим»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков дал подробный комментарий после поражения 1:5 в матче основного этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Игрок считает, что команда могла набрать больше, чем четыре очка в шести турах.

– Георгий, досадный счет, но поговорим о положительном: первый и второй таймы команда начинала очень активно, создавала моменты. Не заметили ли слабость «Баварии» в том, что она действовала несколько расконцентрированно именно в первые минуты?

– Не могу сказать, что мы увидели их слабость, но, вероятно, мы продемонстрировали свое качество, ведь знали, что они играют очень высоко, и забили хороший гол: Зубков отдал отличную передачу, а Кевин разобрался. Затем допустили две ошибки в первом тайме, пропустили мячи. Во втором тайме также были моменты и до пенальти играли неплохо, не давая «Баварии» создавать много возможностей. Но после счета 1:3 уже психологически стало сложно, и соперник довел встречу до 1:5.

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– В первом тайме были моменты, когда команда играла через пас, а не на отбой или попроще.

– Это качество наших футболистов и команды. Мы хотим демонстрировать комбинационную игру, хотим владеть мячом и использовать эти моменты в некоторых ситуациях позволяла нам это делать, чем мы пользовались, но, как видите, именно в этих моментах, когда брали инициативу на себя, мы дважды потеряли мяч.

– Не могу не спросить о втором забитом мяче. Не было ли в тот момент мысли: не забиваешь ли ты – забивают тебе?

– Да, были мысли, есть такая футбольная мудрость, но сложилось, как сложилось.

– Матч в Лиге чемпионов с «Баварией» был заключительным в 2024 году, уже сыграно шесть поединков. Как оценишь выступления «Шахтера» в турнире?

– Хочу сказать, что результат встречи с «Баварией» немного не соответствует игре. Если не брать поединок с «Аталантой», то все остальные мы провели на хорошем уровне. Где-то нам не везло, думаю, мы могли набрать больше баллов, но это качество команд, и мы это понимаем. Впереди еще две игры, должны готовиться и верить, потому что все зависит от нас.