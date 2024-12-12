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  4. У теннисиста, перенесшего инсульт на корте, нашли опухоль головного мозга
ITF
12 декабря 2024, 16:18 |
149
0

У теннисиста, перенесшего инсульт на корте, нашли опухоль головного мозга

Сообщается, что сейчас с Алтугом Челикбилеком все хорошо – он был успешно прооперирован

12 декабря 2024, 16:18 |
149
0
У теннисиста, перенесшего инсульт на корте, нашли опухоль головного мозга
Instagram. Алтуг Челикбилек

В конце ноября Алтуг Челикбилек, который является вторым номером мужского тенниса Турции и находится в пятой сотни мирового рейтинга, перенес инсульт во время матча на турнире ITF M15 в Монастире (Тунис).

Он был доставлен на родину, где его первый раз прооперировали. У Алтуга случилось кровоизлияние в мозг. Долгое время он не мог прийти в себя, но 3 декабря появилась информация о том, что Алтуг находится в сознании.

Челикбилек остался в больнице для обследований. В итоге у теннисиста была обнаружена опухоль мозга. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, поэтому спортсмен был успешно прооперирован еще раз.

О ходе событий, начиная с того самого инсульта на корте, в своем Instagram рассказала девушка Алтуга Элисса Ванлангендонк, которая также играет в теннис:

«Прошла уже неделя. Когда у тебя заболела голова во время матча в Монастире, а через пару часов ты оказался на экстренной операции на мозге. Думаю, я до сих пор не верю, не осознаю и не принимаю происходящее. Я знаю, что ты говорил нам в тот момент, что тебе было так больно, но я никогда не могла себе представить ничего подобного... Через 3 дня тебя перевезли на самолете скорой помощи обратно в Стамбул, чтобы провести еще одну операцию, где они успешно удалили опухоль. К счастью, с самого начала и до сих пор ты всегда был в надежных руках, с лучшими врачами», – написала девушка 4 дня назад.

А сегодня, 12 декабря, Элисса поделилась радостной новостью: Алтуг пришел в себя.

«Хочу поделиться позитивной новостью – Алтуг пришел в себя. Один большой шаг вперед. Его переводят из отделения интенсивной терапии в больничную палату. Алтуг уже может нормально разговаривать. По просьбе врачей, визиты пока не разрешены для его наилучшего и скорейшего выздоровления. Реабилитация начинается. Спасибо за все ваши молитвы, мы продолжаем бороться за полное выздоровления».

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Алтуг Челикбилек операция ITF Монастир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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