Теннисист перенес инсульт во время игры. Сделали операцию, он без сознания

2 декабря Алтуг Челикбилек (АТР 451), который является вторым номером мужского тенниса Турции, вышел на полуфинальный хардовый матч на турнире ITF M15 в Монастире (Тунис) против Янки Эреля.

После первого гейма первого сета Алтугу стало плохо. Он снялся с поединка сразу же.

У 28-летнего Челикбилека произошло внутримозговое кровоизлияние. Его срочно доставили в Турцию, где ему сделали операцию, он находился без сознания. Пока что новой информации о его состоянии нет. Это случилось еще 30 ноября, столь долгое отсутствие новостей вызывает беспокойство.

1 декабря в Италии также случился неприятный инцидент. Игрок Фиорентины Эдуардо Бове потерял сознание прямо во время матча против Интера. Сейчас он в реанимации.