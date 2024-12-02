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ITF
02 декабря 2024, 04:55 | Обновлено 02 декабря 2024, 04:58
256
0

Теннисист перенес инсульт во время игры. Сделали операцию, он без сознания

Алтугу Челикбилеку стало плохо во время полуфинальной игры на турнире в Монастире

02 декабря 2024, 04:55 | Обновлено 02 декабря 2024, 04:58
256
0
Теннисист перенес инсульт во время игры. Сделали операцию, он без сознания
Getty Images/Global Images Ukraine. Алтуг Челикбилек

2 декабря Алтуг Челикбилек (АТР 451), который является вторым номером мужского тенниса Турции, вышел на полуфинальный хардовый матч на турнире ITF M15 в Монастире (Тунис) против Янки Эреля.

После первого гейма первого сета Алтугу стало плохо. Он снялся с поединка сразу же.

У 28-летнего Челикбилека произошло внутримозговое кровоизлияние. Его срочно доставили в Турцию, где ему сделали операцию, он находился без сознания. Пока что новой информации о его состоянии нет. Это случилось еще 30 ноября, столь долгое отсутствие новостей вызывает беспокойство.

1 декабря в Италии также случился неприятный инцидент. Игрок Фиорентины Эдуардо Бове потерял сознание прямо во время матча против Интера. Сейчас он в реанимации.

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Алтуг Челикбилек потеря сознания ITF Монастир больница операция травма головы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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