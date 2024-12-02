Теннисист перенес инсульт во время игры. Сделали операцию, он без сознания
Алтугу Челикбилеку стало плохо во время полуфинальной игры на турнире в Монастире
2 декабря Алтуг Челикбилек (АТР 451), который является вторым номером мужского тенниса Турции, вышел на полуфинальный хардовый матч на турнире ITF M15 в Монастире (Тунис) против Янки Эреля.
После первого гейма первого сета Алтугу стало плохо. Он снялся с поединка сразу же.
У 28-летнего Челикбилека произошло внутримозговое кровоизлияние. Его срочно доставили в Турцию, где ему сделали операцию, он находился без сознания. Пока что новой информации о его состоянии нет. Это случилось еще 30 ноября, столь долгое отсутствие новостей вызывает беспокойство.
1 декабря в Италии также случился неприятный инцидент. Игрок Фиорентины Эдуардо Бове потерял сознание прямо во время матча против Интера. Сейчас он в реанимации.
Dua ve enerjinizi yollayın @AltugCelikbilek https://t.co/Tvzs7JeqKqçta geçirdigi beyin kanaması sonrası ameliyat edilip scan temiz cıktı ancak su an nasıl uyanacagı kritik.Enka,ailesi, arkadaşları yanında. Haydi be aslan parçası,aslan gibi uyan da içimiz ferahlasın oglum 🙏 pic.twitter.com/dS6una80GX— Ipek Senoglu (@ipeksenoglu) December 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
Защитник «Руха» прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ