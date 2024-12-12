Общий призовой фонд челленджеров увеличится до рекордных $28,5 млн в 2025
Еще в 2022 году сумма составляла 12,1 миллионов долларов
ATP объявила о рекордном общем призовом фонде в 28,5 млн долларов призовых на турнирах серии челленджер в 2025 году.
Это на 6,2 млн долларов больше, чем в предыдущем сезона, и на 135% больше, чем в 2022 году ($12,1).
Увеличение стало результатом масштабных реформ Challenger Tour, проведенных в рамках OneVision – долгосрочного стратегического плана ATP – по увеличению числа игроков, способных зарабатывать на жизнь теннисом.
Основным фактором увеличения призовых денег стало создание Tennis Data Innovations (TDI) и успешная коммерциализация прав Challenger Tour.
В OneVision ATP создана специальную команда Challenger Tour с новым руководством для контроля роста и новых возможностей получения дохода. Значительные инвестиции в маркетинг, отмеченные запуском кампании бренда Challenger Tour «On The Rise», сыграли важную роль в повышении видимости и коммерческой привлекательности тура.
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