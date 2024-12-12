«Его будет не хватать». Федорчук назвал ключевого игрока Динамо

Украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал имя игрока, которого больше всего не будет хватать киевскому «Динамо» накануне матча Лиги Европы с «Реал Сосьедад»:

– Больше всего сегодня не будет хватать в центре обороны Михавка. Да, у него еще есть пробелы с технической подготовкой, в выборе позиции, приводящей к голам в свои ворота, но Тарас – перспективный игрок. Особенно ценно его умение, когда защитники действуют в линию, совершить точный первый пас на выход партнеру.

– Михавко – игрок основы. Кто его может заменить?

– Думаю, что Дячук, который в некоторых игровых аспектах уступает Михавку, зато силен в борьбе на втором этаже. Это плюс, особенно, если учесть, что в арсенале «Реал Сосьедад» есть несколько вариантов завершения атак и выигранные воздушные дуэли – один из них.

Киевское «Динамо» занимает последнее, 36-е, место в турнирной таблице Лиги Европы, набрав ноль баллов. Подопечные Шовковского сыграют 12 декабря в Испании против «Реал Сосьедад».