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  4. Mирон MАРКЕВИЧ: «По интенсивности игры Реал Сосьедад лучше, чем Динамо»
Лига Европы
12 декабря 2024, 14:16 |
241
0

Mирон MАРКЕВИЧ: «По интенсивности игры Реал Сосьедад лучше, чем Динамо»

Заслуженный тренер Украины считает, что шансы у киевского клуба будут, если сыграть самоотверженно

12 декабря 2024, 14:16 |
241
0
Mирон MАРКЕВИЧ: «По интенсивности игры Реал Сосьедад лучше, чем Динамо»
УПЛ. Динамо Киев

Заслуженный тренер Украины Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что может помочь футболистам «Динамо» не проиграть испанскому «Реал Сосьедад» в групповом раунде Лиги Европы:

«Реал Сосьедад» сейчас на ходу, чего стоит только недавняя победа в Ла Лиге над «Барселоной». И если сегодня хозяева выставят боевой состав, то динамовцам не поздоровится, тем более, что у киевского клуба будут отсутствовать несколько ведущих исполнителей. И о недооценке со стороны испанского клуба не может быть и речи, ведь он может попасть в восьмерку Лиги Европы.

На мой взгляд, «Реал Сосьедад» – явный фаворит, по интенсивности он значительно преобладает динамовцев, а сегодня это едва ли не важнейший фактор успеха.

Что может помочь «Динамо» выстоять? Автогол, удаление у соперников, фантастическая игра их вратаря. Но давайте будем реалистами, в Испании динамовцам будет очень тяжело, потому, что хозяева сильнее во всех компонентов. В конце концов, неудивительно, что «Реал Сосьедад» является базовой командой сборной Испании – одной из лучших в мире».

Ранее сообщалось, что бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш оценил шансы подопечных Александра Шовковского в матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад».

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо инсайд Мирон Маркевич
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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